У СБС підтвердили удар по головній електропідстанції Севастополя

Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження вночі проти 24 червня головної електропідстанції Севастополя в окупованому Криму.

«Втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС… Кіна не буде, а світла, як виявляється, багато не буває. Працювали Птахи 1 ОЦ Сил безпілотних систем за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС. І так, правильна цифра – 7. Саме туди – сім», – написав 24 червня у телеграмі командувач СБС ЗСУ Роберт («Мадяр») Бровді.

За його словами, протягом ночі 24 червня СБС «результативно відпрацювали 48 оперативних і планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях».

Тим часом, у Службі безпеки України заявили про ураження системи ППО і військових аеродромів в окупованому Росією Криму.

«Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське»… За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі «Саки» уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки», – йдеться в повідомленні. Дату атаки в СБУ не уточнили.

Крім того, за даними СБУ, поблизу Керчі уражені дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Це вже четвертий уражений «Альфою» СБУ «Панцир-С1» у цьому районі, кажуть у Службі безпеки.

Російські військові цю заяву поки що не коментували.

Вранці 24 червня призначений Росією очільник окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті зникло світло після нічного удару українських сил по енергетичній інфраструктурі.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників вказував, що по головній електропідстанції Севастополя удосвіта 24 червня було «шість-сім прильотів», внаслідок чого виникла пожежа, дим від якої видно на багато кілометрів.

Крім того, «Кримський вітер» повідомляє про пожежу в Сімферополі й поблизу Керчі.

Військові й енергетичні об’єкти окупованого Росією Криму, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, на півострові через дефіцит пального заборонили продаж цивільним бензину, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом стоїть довжелезна черга з автомобілів тих, хто хоче виїхати з Криму в Росію. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

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