«Немає бензину від слова «зовсім». Доки окупаційна влада Криму закликає «зберігати спокій», невдоволення кримчан зростає

У кримському сегменті соцмереж на тлі паливної та транспортної блокади окупованого Росією Криму, що розвивається внаслідок ударів Сил оборони України, з 21 червня спостерігається різкий сплеск невдоволення російською владою. Багато експертів та пересічних кримчан вважають, що далі якість життя в Криму лише погіршуватиметься. Детальніше про це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Народна депутатка України, експертка з питань Криму Таміла Ташева повідомляє, що «кампанія з ізоляції півострова перейшла на новий рівень, тепер Сили оборони системно знищують енергетичну та паливну інфраструктуру».

« Росія послідовно перетворювала Крим на гігантську військову базу, тому зараз ми повністю відрізаємо агресора від логістики та позбавляємо його мілітарну машину пального ... Жителі півострова відкрито обговорюють, що окупаційні адміністрації їм брешуть і замовчують масштаби руйнувань. Червневий курортний сезон повністю зірвано», – пише Ташева.

Кремль своїм ставленикам у Криму поставив завдання взяти під контроль настрої населення та знизити рівень тривожності, вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його інформацією, публічно чиновники демонструють незначність проблеми, але на зустрічах із місцевими підприємцями вимагають від них допомоги в подоланні дефіциту пального та зростання цін.

Як віддавати кредити? Чим годувати дітей і як забезпечити власну безпеку?

На тлі нових обмежень в окупованому Криму російський глава Криму Сергій Аксьонов закликав «усіх зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації».

Цей допис російського глави Криму викликав хвилю невдоволення у кримчан.

«Як віддавати кредити? Чим годувати дітей і як забезпечити власну безпеку? Вводьте НС і списуйте борги населенню!» – написала в коментарі до допису Аксьонова кримчанка Вікторія Співакова.

Люди пишуть, що на тлі паливної кризи вони можуть залишитися без доходів.

Якщо не буде бензину, то не буде й заробітків

«Автомобіль у мене, як і в багатьох людей у Криму, – це засіб існування сім’ї. Якщо не буде бензину, то не буде й заробітків. Може, разом із забороною на продаж пального ви зробите канікули на оплату іпотеки та кредитів, а також призначите якісь субсидії для родин, які залишилися без доходів? Я і тисячі сімей на нашому півострові були б вам дуже вдячні. У мене двоє неповнолітніх дітей і старший – студент. Без пального вони фактично залишаться без засобів до існування», – коментує ситуацію кримчанин Дмитро Данилов.

Жителі Криму не розуміють, чому всі роки повномасштабної війни в регіоні тривають грандіозні будівництва, а до блокади Криму ніхто не був готовий.

Де ППО? Де захист стратегічних об'єктів? Чи все до Москви вивезли?

«А як допустили подібну ситуацію? Де ППО? Де захист стратегічних об'єктів? Чи все до Москви вивезли? А може, просто продали?» – запитує в коментарях кримчанин Олександр Ніколаєнко.

Російський блогер Олександр Сергєєв (Горний), який переїхав після анексії Криму Росією до Коктебеля, упевнений, що зростання негативних настроїв щодо російської вертикалі влади пов'язане із проваленою командою Аксьонова внутрішньою політикою.

Багато проросійських лідерів думок у Криму визнають, що ситуація лише погіршуватиметься.

«Мене багато хто раніше сварив за песимізм. Був час, коли я вважав, що треба писати про проблеми в надії на те, що їх вирішуватимуть. Зараз писати про це вже марно. Тому не пишу. Будемо пожинати плоди...», – ділиться своїми думками з підписниками колишній функціонер «Партії регіонів» Олег Царьов, який переїхав після анексії Криму Росією до Ялти.

Про те, що далі буде лише гірше, пише російський письменник Платон Бесєдін, який зараз проживає в Севастополі.

«Севастополь і Крим! Наше завдання просте – вижити. Важко. І буде важче», – написав на своїй сторінці в соцмережі Бесєдін.

Ситуація в Криму буквально за один день стрімко погіршилася. Про це Крим.Реалії повідомив один із кримських політологів на умовах анонімності.

Люди запитують, чому Крим виявився практично не готовим до умов блокади? І як далі жити?

За його інформацією, кримчани обурені тим, що Крим виявився практично непідготовленим до умов блокади.

«У кримському сегменті соцмереж тисячі гнівних коментарів з приводу непідготовленості до блокади Криму, про яку українська влада чесно попереджала. Тому весь негатив не до ЗСУ – до них, навпаки, у відгуках проглядається повага (людям властиво поважати сильних і рішучих). А от до Кремля та російської вертикалі у кримчан великі питання: люди запитують, чому Крим виявився практично не готовим до умов блокади? І як далі жити?» – розповів політолог.

Він зазначив, що з 21 червня життя кримчан змінилося.

Не люблю нагнітати, але до зими життя в Криму стане екстремально складним

«Кримчани усвідомили, що опинилися в новій реальності – де немає бензину від слова «зовсім», де повний транспортний і логістичний колапс, де повернулися до графіків подачі електроенергії, де дефіцит продуктів стрімко наростатиме, де нічим буде платити податки, тому що доходи багатьох зав'язані на транспорті (тепер марному), де бізнес стає збитковим, де скоро повибивають і газове постачання… Не люблю нагнітати, але до зими життя в Криму стане екстремально складним», – зазначив політолог.

Ранок 21 червня зустрів кримчан новинами про ураження в Керчі стратегічно важливих цілей для економіки всього регіону. Російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що з 9-ї ранку за московським часом на кримських АЗС припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. У Криму почалися масштабні відключення електроенергії.