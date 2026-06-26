Свириденко: на Конференції з відновлення України підписали 160 угод на понад 10 млрд євро

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що на Конференції з відновлення України в польському Гданську підписали 160 угод на суму в понад 10 мільярдів євро. Про це вона написала у соцмережах вночі проти 26 червня, завершуючи участь у заході.

«Серед ключових результатів: 3,2 млрд євро – перший транш нового фінансового інструменту ЄС; 3,4 млрд доларів – угода зі Світовим банком; запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України; створення Ukraine Transport Support Fund; 140 млн євро на житлові програми; угода з ЄІБ щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів; нові партнерства у сферах оборонної промисловості й енергетики», – зазначила Свириденко.

Прем’єрка України очолила українську делегацію замість президента Володимира Зеленського – він не приїхав до Гданська на тлі суперечки з владою Польщі з історичних питань.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 24–26 червня у польському Гданську.

У ній беруть участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Основна мета заходу – мобілізувати міжнародні інвестиції й підтримку для відбудови України.