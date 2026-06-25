Президент Світового банку оцінив бюджет на відбудову України

Понад 580 мільярдів доларів знадобиться на відбудову України впродовж наступного десятиліття. Про це на конференції з відновлення у Гданську заявив президент Світового банку Аджай Банґа, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Частину забезпечать держави. Частину – міжнародні фінансові інституції. Але величезну частку повинні забезпечити приватні інвестори. Приватний капітал не прийде без верховенства права й правильних реформ», – наголосив чільний банкір.

Очільник Світового банку наголосив, що деякі реформи – в компетенції парламенту, а деякі – уряду, відтак можуть бути реалізовані у відносно стислі терміни.

«Наприклад, створити фонд, який компенсуватиме інвесторам частину ризиків. Провести базові реформи в енергетиці. Розпочати правильну приватизацію. Ми вже працюємо над усім цим разом з українським урядом. Такі реформи покажуть поступ. І покажуть, що шлях до Європи є реальним», – зазначає Банґа.

Топпосадовець навів приклад Польщі, що приймає престижну конференцію й пройшла шлях необхідних реформ і «непростих рішень».

«Україна, яка бореться за свій суверенітет, свій народ і своє майбутнє, може багато чого з цього досвіду винести. Відбудова – це не лише відновлення зруйнованого. Це створення фундаменту для того, що буде далі. Зараз футбольний сезон. Якщо ви стежите за Роналду чи Мессі, то знаєте: вони забивають голи не тому, що чекають м’яч. Вони передбачають, куди він полетить, і вже опиняються там. Саме так ми повинні підходити до майбутньої відбудови України», – резюмував Банґа.

Приблизно у 588 млрд доларів раніше оцінювали загальну вартість реконструкції та відновлення в Україні. Такою була оновлена «Оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA5)», яку у лютому 2026 року оприлюднили уряд України, Група Світового банку, Єврокомісія та ООН.

У польському Ґданську розпочалася Конференція з відновлення України (URC-2026). Українську делегацію очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у конференції, але на тлі напруженості в стосунках із очільником Польщі Каролем Навроцьким його присутність зрештою була скасована.