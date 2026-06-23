Зеленський напередодні конференції в Ґданську закликав до «конструктиву» у відносинах із Польщею

Київ готується до дипломатичних заходів на цьому тижні, зокрема, до Конференції з відновлення України (URC-2026), яка має початися в Ґданську 25 червня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, сьогодні він обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко завдання на цю конференцію.

«Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам – кожному, хто з нами, хто з Україною, – усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі», – заявив він.





Зеленський підтвердив, що Свириденко очолить українську делегацію.

Раніше про свою участь на чолі делегації заявила сама Свириденко. За її словами, перед українською командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України, розширять економічне співробітництво з партнерами.

За оцінкою ОЕСР, опублікованою сьогодні, Україні потрібно буде 587,7 мільярда доларів на відновлення інфраструктури протягом наступного десятиліття.

Скасована участь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у Конференції з відновлення України у Гданську, але через напруженість стосунків з очільником Польщі Каролем Навроцьким його участь була під питанням.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України Ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

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Зеленський 20 червня відправив «Новою поштою» Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому. При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити його Ордена Білого Орла суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.