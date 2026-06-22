Навроцький відреагував на слова Зеленського про внутрішню політичну боротьбу у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на заяву свого українського колеги Володимира Зеленського, який напередодні вважає, що рішення Варшави позбавити його Ордена Білого Орла пов’язане суто із внутрішньою політичною боротьбою.

Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.

«Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того факту, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний прапор Бандери», – сказав Навроцький, якого цитує Polsat News.

Він додав, що Володимир Зеленський помиляється.

«Володимире, шановний пане президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Таких не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам і польським дітям. Президент Зеленський помиляється», – сказав польський президент.

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19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України Ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив «Новою поштою» Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому. При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Після цього 20 червня колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла. Інші державні діячі України також оголосили про відмову від польських нагород.

Напередодні Володимир Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити його Ордена Білого Орла суто внутрішньою політичною боротьбою.