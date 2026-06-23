Свириденко розраховує на старт переговорів щодо членства в ОЕСР «найближчим часом»

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном у Києві – про це вона повідомила 23 червня.

За словами голови уряду, вона отримала результати трьох оглядів ОЕСР щодо України в сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя – «це незалежна оцінка наших реформ й водночас дорожня карта для подальших змін».

Всі огляди, каже Свириденко, відзначають результати багаторічних і послідовних реформ в Україні.

«Крім того, представлений учора звіт ОЕСР щодо антикорупції та доброчесності засвідчив, що Україна має показники вище середніх по країнах ОЕСР у сферах запобігання корупції, доброчесності суддів, фінансування політичних партій та інших напрямках. Це також результат системної роботи протягом багатьох років», – заявила вона.





Прем’єр-міністерка додала, що Україна послідовно рухається до членства в ОЕСР як важливої складової її євроінтеграції. Вона вважає, що результати оглядів підтверджують готовність Києва до набуття статусу кандидата на вступ до організації.

«Передала лист Уряду України щодо поновлення запиту на членство в ОЕСР і розраховую на початок переговорного процесу вже найближчим часом», – повідомила вона.

Корманн не коментував зустріч публічно. В ході візиту до Києва він також зустрівся з міністро закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром енергетики Денисом Шмигалем.

За оцінкою ОЕСР, опублікованою сьогодні, Україні потрібно буде 587,7 мільярда доларів на відновлення інфраструктури протягом наступного десятиліття.

У березні Сибіга заявив, що Україна прагне отримати статус кандидата на членство в ОЕСР вже цього року. У червні 2025 року тодішній голова уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує приєднатися до ОЕСР у 2026-му.