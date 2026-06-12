Свириденко: Міноборони планує збільшити грошове забезпечення військових

Міністерство оборони України готує реформу, в межах якої планує збільшити грошове забезпечення для військових. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 червня заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах», – сказала Свириденко.

За її словами, в межах реформи «зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби». Змісту таких змін голова уряду не розкрила.

10 червня Верховна Рада збільшила грошовк забезпечення поліцейських і рятувальників.

Нині базова зарплата солдата, який не перебуває на першій лінії і не отримує додаткових виплат становить трохи більш як 20 тисяч гривень. За останніми офіційними даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата штатних працівників в Україні становить 30 515 гривень, тобто зарплата військових уже відстає від цього рівня.

1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українське командування розпочинає реформу армії, яка «у червні стартує, і вже в червні повинні бути перші результати». Зеленський наголосив на завданні «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми. За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби. Це також має дозволити поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі «чітких часових критеріїв».