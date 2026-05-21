Федоров планує змінити умови служби в Силах оборони

Упродовж кількох наступних місяців міністр оборони України Михайло Федоров планує трансформувати умови рекрутингу та служби в Силах оборони. За його словами, це те, над чим він спільно з президентом України Володимиром Зеленським працює з першого дня на посаді.

«Готуємо до реалізації перші проєкти: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші», – заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам його роботи з часу призначення 14 січня 2026 року.

Ще одним пріоритетним напрямком роботи, за словами міністра, є «антикорупційний трек», улітку військові мають перейти на тендерні процедури в оборонних закупівлях.

«Ми вже провели найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягли економії понад 16%. Наступний крок – переведення закупівель дронів на тендери. Наше завдання – побудувати прозору, конкурентну й швидку систему закупівель без корупційних ризиків. Паралельно запускаємо низку важливих антикорупційних реформ, зокрема у сфері дослідно-конструкторських робіт та державного гарантування якості», – розповів міністр оборони.

Також планом на найближчі кілька місяців є встановлення базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами.

«Нам необхідно, щоб кожен підрозділ розумів, який мінімум засобів гарантовано отримає наступного місяця для планування роботи та операцій», – відзначив Михайло Федоров.

1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українське командування розпочинає реформу армії, яка «у червні стартує, і вже в червні повинні бути перші результати». Зеленський наголосив на завданні «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми. За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби. Це також має дозволити поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі «чітких часових критеріїв».