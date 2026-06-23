Єврокомісар з оборони назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі

Єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс назвав українську оборонну промисловість «найкращою і найінноваційнішою оборонною промисловістю» у світі. Про це Кубілюс заявив під час Європейського саміту з оборони й безпеки у Брюсселі 23 червня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Пояснюючи свою оцінку, Кубілюс послався на нещодавні заяви держсекретаря США Марко Рубіо і президента Фінляндії Александра Стубба, які назвали українську армію найсильнішою в Європі та найкраще пристосованою до ведення сучасної війни.

«Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою», – сказав Кубілюс.

За словами єврокомісара, саме здатність швидко впроваджувати інновації дозволила Україні змінити характер сучасної війни. Він навів як приклад розвиток виробництва дронів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Було б важко зрозуміти, якби ми не інтегрували найінноваційнішу оборонну промисловість у світі до європейської оборонно-технологічної промисловості», – наголосив він.

Кубілюс закликав інтегрувати Україну до європейської оборонної промисловості, оборонного ринку і майбутнього Європейського оборонного союзу Європейський оборонний союз (European Defence Union) – це не вже наявна єдина армія чи офіційна структура ЄС, а радше політична ідея і напрям розвитку, за якого європейські країни значно тісніше координують свою оборону.. На його думку, країни ЄС також повинні переймати український досвід швидкого й масштабного виробництва озброєнь.

Раніше цього місяця Кубілюс заявив, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою, і керівництво Росії хоче зменшити рівень її підтримки Європою – цим він пояснив «хаотичні атаки» РФ.

Топпосадовець заявив про важливість дискусії про майбутнє європейської оборонної архітектури, надто на тлі зменшення ролі США в ній.

«Росія все ще виробляє більше, ніж Європейський Союз, і це дуже небезпечно. Це створює спокусу для Путіна. Національні парламенти повинні запитати свої уряди: чому наші оборонні індустрії не масштабуються, попри зростання фінансування?» – звернув увагу Кубілюс.

Як приклад оборонний єврокомісар навів Україну: за його словами, з 2022 року вона збільшила обсяги свого оборонного виробництва у 50 разів: «до рівня, який нині здатна виробляти оборонна промисловість Німеччини чи Франції за рік».

У травні верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас висловила розчарування повільними темпами нарощування оборонного виробництва в Європі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво збільшив оборонні витрати та запустив нові механізми для переозброєння Європи. Зокрема, країни ЄС погодили програму SAFE (Security Action for Europe) обсягом 150 мільярдів євро у вигляді кредитів на спільні оборонні закупівлі та розвиток європейської оборонної промисловості. Програма має стимулювати спільне виробництво зброї, скорочення залежності від зовнішніх постачальників та швидше нарощування військових спроможностей Євросоюзу.