Уряд затвердив створення оновленого Реєстру зброярів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що регулює створення та роботу оновленого Реєстру зброярів, повідомило Міністерство оборони 22 грудня.

Йдеться про електронну базу виробників і постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення. Міністр оборони Денис Шмигаль назвав реєстр фундаментальним кроком до прозорих оборонних закупівель:

«Це рішення – частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська».

За повідомленням, метою реєстру є підвищити прозорість і ефективність оборонних закупівель, зменшити ризики укладення контрактів із недобросовісними постачальниками та стимулювати чесну конкуренцію в оборонній сфері.

Міноборони очікуєть, що Реєстр зброярів забезпечить:

замовникам – актуальний і захищений довідник постачальників та інструменти для оцінки ризиків

виробникам – більш прозорі умови участі в оборонних закупівлях

військово-політичному керівництву, в перспективі – повні дані про спроможності оборонної промисловості для прийняття рішень

«Реєстр є закритою системою з розподіленими правами користування. Це мінімізує ризики витоку даних і забезпечує захищений простір для взаємодії учасників. Рішення ухвалене на виконання Державної антикорупційної програми», – повідомляє відомство.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук повідомила, що інформація про українських зброярів у воєнний час є чутливою і малодоступною.

«Тому раніше замовники зверталися напряму до конкретних постачальників або шукали їх неформально, що зменшувало конкуренцію та могло створювати корупційні або безпекові ризики. Реєстр зброярів стане безпечним «містком» між державними замовниками у сфері оборони та виробниками», – пояснила вона.

Читайте також: Правоохоронці розслідують розкрадання на виробництві броні для танків ЗСУ

За словами керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони Артема Романюкова, за допомогою Реєстру державні замовники у сфері оборони зможуть розсилати запити на ціни та отримувати перевірену інформацію про постачальників. Натомість постачальники будуть отримувати запити щодо своїх товарів і послуг у власному електронному кабінеті.

«Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшує ручні й неформальні домовленості та робить конкуренцію чесною там, де вона критично важлива для обороноздатності країни», – додав Шмигаль.

Міністр оборони 16 грудня повідомив за підсумками «Рамштайну», що Україна отримала «важливі зобов’язання» щодо довгострокової підтримки від загалом 15 країн. За словами міністра, в 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже п’ять мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і ще близько п’яти мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.



