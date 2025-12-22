Доступність посилання

Новини | Суспільство

Уряд затвердив створення оновленого Реєстру зброярів

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав реєстр фундаментальним кроком до прозорих оборонних закупівель
Міністр оборони Денис Шмигаль назвав реєстр фундаментальним кроком до прозорих оборонних закупівель

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що регулює створення та роботу оновленого Реєстру зброярів, повідомило Міністерство оборони 22 грудня.

Йдеться про електронну базу виробників і постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення. Міністр оборони Денис Шмигаль назвав реєстр фундаментальним кроком до прозорих оборонних закупівель:

«Це рішення – частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська».

За повідомленням, метою реєстру є підвищити прозорість і ефективність оборонних закупівель, зменшити ризики укладення контрактів із недобросовісними постачальниками та стимулювати чесну конкуренцію в оборонній сфері.

Міноборони очікуєть, що Реєстр зброярів забезпечить:

  • замовникам – актуальний і захищений довідник постачальників та інструменти для оцінки ризиків
  • виробникам – більш прозорі умови участі в оборонних закупівлях
  • військово-політичному керівництву, в перспективі – повні дані про спроможності оборонної промисловості для прийняття рішень

«Реєстр є закритою системою з розподіленими правами користування. Це мінімізує ризики витоку даних і забезпечує захищений простір для взаємодії учасників. Рішення ухвалене на виконання Державної антикорупційної програми», – повідомляє відомство.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук повідомила, що інформація про українських зброярів у воєнний час є чутливою і малодоступною.

«Тому раніше замовники зверталися напряму до конкретних постачальників або шукали їх неформально, що зменшувало конкуренцію та могло створювати корупційні або безпекові ризики. Реєстр зброярів стане безпечним «містком» між державними замовниками у сфері оборони та виробниками», – пояснила вона.

За словами керівника Директорату цифрової трансформації Міноборони Артема Романюкова, за допомогою Реєстру державні замовники у сфері оборони зможуть розсилати запити на ціни та отримувати перевірену інформацію про постачальників. Натомість постачальники будуть отримувати запити щодо своїх товарів і послуг у власному електронному кабінеті.

«Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшує ручні й неформальні домовленості та робить конкуренцію чесною там, де вона критично важлива для обороноздатності країни», – додав Шмигаль.

Міністр оборони 16 грудня повідомив за підсумками «Рамштайну», що Україна отримала «важливі зобов’язання» щодо довгострокової підтримки від загалом 15 країн. За словами міністра, в 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже п’ять мільярдів доларів на українське оборонне виробництво і ще близько п’яти мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України.


