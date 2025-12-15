Поліція заявила про викриття центру з відмивання коштів з оборонних контрактів

Національна поліція викрила конвертаційний центр, через який, за її даними, відмили понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів – про це відомство, а також Офіс генерального прокурора повідомили 15 грудня.

За даними слідства, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, на які мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил, натомість перераховувало «значні суми» через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як витрати на запчастини чи виконання робіт.

Правоохоронці встановили, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.

«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», – заявляє Нацполіція.

Правоохоронці посилаються на висновки аналітичного дослідження Державної податкової служби, за якими операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За повідомленням Офісу генпрокурора, йдеться про більше ніж 576 мільйонів гривень.

Офіс також уточнює, що справа стосується подій 2023-2024 років – протягом цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частина цих коштів була перерахована на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб ЗСУ:

«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії».





Водночас керівники цих компаній, зазначає ОГП, фактично проживають на окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреностей вони не оформлювали.

Поліція провела понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також вилучили три преміальних автомобілі.

Керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, і бухгалтерці групи повідомили про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних та назв компаній, їхня позиція щодо обвинувачень не оприлюднена.



