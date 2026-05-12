Очільниця дипломатії Євросоюзу розчарована темпами оборонного виробництва в ЄС

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас розповіла 12 травня про своє розчарування повільними темпами нарощування оборонного виробництва в Європі. Ппро це вона сказала під час спілкування з пресою після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

«Я поділяю ваше розчарування, тому що маю таке ж відчуття. Складається враження, що промисловість не нарощує виробництво так, як ми очікували», – заявила Каллас, відповідаючи на запитання журналістів, чому ЄС досі, на п’ятий рік повномасштабної війни в Україні, відчуває проблеми в оборонному виробництві.

За словами Каллас, хоча виробництво боєприпасів, систем ППО та інших критично важливих спроможностей у ЄС зросло, потреби держав-членів також стали значно більшими. Однією з ключових проблем вона назвала фрагментованість європейського ринку озброєнь.

За її даними, оборонні компанії скаржаться на різні правила закупівель та неузгоджені стандарти в державах-членах, що ускладнює серійне виробництво.

«Промисловість каже: у вас скрізь різні правила, через що важко працювати. Те саме зі стандартами – кожна держава-член трохи змінює вимоги, тому всі замовлення різні, і ви не можете налагодити справжнє серійне виробництво», – пояснила Каллас.

Вона також повідомила, що міністри оборони ЄС провели окрему дискусію з представниками оборонної промисловості щодо причин повільного нарощування виробництва та можливих шляхів прискорення цього процесу.

Каллас наголосила, що Європі потрібне швидше виробництво озброєнь, дешевші поставки та оперативніше закриття прогалин у військових спроможностях на тлі підготовки Росії до довгострокового протистояння із Заходом.

«Чи наважиться Путін перевірити оборону Європи – значною мірою залежить від нас. Стримування працює лише тоді, коли воно є переконливим. Демонстрація слабкості лише провокує агресію», – додала Каллас.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво збільшив оборонні витрати та запустив нові механізми для переозброєння Європи. Зокрема, країни ЄС погодили програму SAFE (Security Action for Europe) обсягом 150 мільярдів євро у вигляді кредитів на спільні оборонні закупівлі та розвиток європейської оборонної промисловості. Програма має стимулювати спільне виробництво зброї, скорочення залежності від зовнішніх постачальників та швидше нарощування військових спроможностей Євросоюзу.

