Очільниця дипломатії Євросоюзу розчарована темпами оборонного виробництва в ЄС

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас розповіла 12 травня про своє розчарування повільними темпами нарощування оборонного виробництва в Європі. Ппро це вона сказала під час спілкування з пресою після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

«Я поділяю ваше розчарування, тому що маю таке ж відчуття. Складається враження, що промисловість не нарощує виробництво так, як ми очікували», – заявила Каллас, відповідаючи на запитання журналістів, чому ЄС досі, на п’ятий рік повномасштабної війни в Україні, відчуває проблеми в оборонному виробництві.

За словами Каллас, хоча виробництво боєприпасів, систем ППО та інших критично важливих спроможностей у ЄС зросло, потреби держав-членів також стали значно більшими. Однією з ключових проблем вона назвала фрагментованість європейського ринку озброєнь.

За її даними, оборонні компанії скаржаться на різні правила закупівель та неузгоджені стандарти в державах-членах, що ускладнює серійне виробництво.

«Промисловість каже: у вас скрізь різні правила, через що важко працювати. Те саме зі стандартами – кожна держава-член трохи змінює вимоги, тому всі замовлення різні, і ви не можете налагодити справжнє серійне виробництво», – пояснила Каллас.

Вона також повідомила, що міністри оборони ЄС провели окрему дискусію з представниками оборонної промисловості щодо причин повільного нарощування виробництва та можливих шляхів прискорення цього процесу.

Каллас наголосила, що Європі потрібне швидше виробництво озброєнь, дешевші поставки та оперативніше закриття прогалин у військових спроможностях на тлі підготовки Росії до довгострокового протистояння із Заходом.

«Чи наважиться Путін перевірити оборону Європи – значною мірою залежить від нас. Стримування працює лише тоді, коли воно є переконливим. Демонстрація слабкості лише провокує агресію», – додала Каллас.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво збільшив оборонні витрати та запустив нові механізми для переозброєння Європи. Зокрема, країни ЄС погодили програму SAFE (Security Action for Europe) обсягом 150 мільярдів євро у вигляді кредитів на спільні оборонні закупівлі та розвиток європейської оборонної промисловості. Програма має стимулювати спільне виробництво зброї, скорочення залежності від зовнішніх постачальників та швидше нарощування військових спроможностей Євросоюзу.