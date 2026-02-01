Британія прагне тісніших зв’язків з ЄС у сфері оборони – Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон прагне тісніших зв’язків з ЄС у сфері оборони.



На полях візиту до Китаю цього тижня Стармер заявив журналістам, що він залишається відкритим для вивчення можливостей тіснішої співпраці.



«Я справді думаю, що як щодо витрат, так і щодо можливостей та співпраці... нам потрібно робити більше разом», – сказав Стармер, якого цитує AFP.



Єврокомісія розглядає можливість запуску другої версії своєї схеми позик SAFE, оскільки Європа прагне зміцнити свою оборону через зростаючі побоювання щодо Росії та сумніви щодо зобов’язань США щодо безпеки перед Європою.

На запитання, чи прагнутиме Велика Британія приєднатися до нової версії SAFE, Стармер сказав, що Європі потрібно зробити більше для переозброєння.



«Це має вимагати від нас розгляду таких схем, як SAFE та інших, щоб побачити, чи є спосіб тіснішої співпраці», – сказав він журналістам, пише Reuters. – «Незалежно від того, чи це SAFE, чи інші ініціативи, для Європи в найширшому сенсі цього слова – тобто ЄС плюс інші європейські країни – має сенс тіснішої співпраці».

Читайте також: Єврокомісія схвалила оборонні плани восьми країн у рамках програми SAFE



Ці коментарі відбулися після того, як переговори щодо доступу Лондона до схеми кредитування переозброєння Євроcоюзу на суму 150 мільярдів євро завершилися невдачею минулого року через розбіжності щодо вступного внеску.



Європейські країни намагаються зміцнити свої збройні сили після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, у відповідь Брюссель запустив ініціативу кредитування SAFE.



Днями також видання The Guardian із посиланням на дипломатичні джерела писало, Велика Британія та Євросоюз вивчають перспективи нових переговорів щодо тіснішої співпраці у галузі оборони.

Цього тижня єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович та інші посадовці ЄС мають прибути до Лондона для переговорів.