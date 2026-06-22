Зеленський та орден. Чи правильно чинить влада України у ситуації із Польщею

Примирення (не)можливе?

Президент Польщі таки вирішив позбавити президента України найвищої польської нагороди Ордену Білого Орла.

Це трапилося через три тижні після того як президент України своїм указом надав елітному підрозділу почесне найменування «імені Героїв УПА».

Після того, як Навроцький оголосив своє рішення, Зеленський відправив Орден Білого Орла у Польщу «Новою Поштою».

Услід за ним від своїх орденів відмовилися інші президенти України: Кучма, Ющенко і трохи згодом Порошенко.

До символічного флешмобу повернення польських нагород також долучилися дипломати, серед яких і міністр закордонних справ Сибіга та посол України в Польщі Василь Боднар.

Які причини?

В інтерв’ю українським медіа Володимир Зеленський розповів, що перш аніж відправити орден до канцелярії президента Польщі, представники України намагались владнати суперечку і пояснити українську позицію. Очільник ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця літали до Польщі, щоб обговорити проблему.

«Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок – каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера . Він це говорить для чого – щоби потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов'язані речі», – сказав Зеленський.

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на заяву Зеленського.

«Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того факту, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний прапор Бандери», – сказав Навроцький, якого цитує Polsat News.

Як можливі наслідки для України і українців?

Чи варто було робити ці кроки? Чи можливо реанімувати відносини України та Польщі? Куди приведе ця криза? Якою буде її ціна? До чого готуватися українцям у Польщі? Якими будуть наслідки для України?

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