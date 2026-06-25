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Британія виділить понад 330 млн євро на відновлення та енергетичну безпеку України

Відповідну заяву міністерка закордонних справ Іветт Купер планує зробити на Конференції з відновлення України в Ґданську
Відповідну заяву міністерка закордонних справ Іветт Купер планує зробити на Конференції з відновлення України в Ґданську

Лондон виділить пакет на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 336,5 мільйона євро) для підтримки відбудови та енергетичної безпеки України. Про відповідну заяву міністерки закордонних справ Іветт Купер на Конференції з відновлення України в Ґданську повідомляє британський уряд 25 червня.

«Безпека України є життєво важливою для самої Великої Британії, і підтримка України сьогодні означає процвітаючого партнера для Великої Британії в майбутньому», – йдеться в заяві.

Зокрема, очікується, що пакет включатиме підписання угоди на 210 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання ядерного палива від британської Urenco для української компанії «Енергоатом» – цю допомогу Британія анонсувала раніше.

«Угода також сприятиме розвитку британської економіки, оскільки Urenco працевлаштовує понад 650 осіб у Великій Британії, а її Честерський майданчик підтримує понад 4500 робочих місць по всій Великій Британії в ширшому ланцюжку поставок», – повідомляє уряд.


Також фінансування піде на нові схеми модернізації системи правосуддя України, щоб допомогти побудувати системи, які притягнуть до відповідальності винних у воєнних злочинах та зможуть боротися з корупцією для підвищення справедливості та прозорості.

«Справедливий і міцний мир є терміновим і не підлягає обговоренню. Але Україні потрібна довгострокова підтримка як для подолання конфлікту, так і для відбудови в майбутньому. Саме тому на цьогорічній Конференції з відновлення України ми оголошуємо про багатомільйонний пакет допомоги для енергозабезпечення будинків та критично важливої інфраструктури України, підтримки її бізнесу та сприяння покращенню освіти та правосуддя», – йдеться в коментарі Купер.

Віцепрем’єр-міністр Девід Леммі заявив, що Лондон підтримає міцний мир в Україні не лише військовою підтримкою, а й колективними зобов’язаннями щодо відбудови громад і зміцнення інституцій:

«Перемоги України на полі бою мають бути підкріплені підтримкою відбудови. Велика Британія стоїть разом з Україною як справжні партнери заради свободи – допомагаючи залучати рекордні інвестиції, підтримувати відновлення та гарантуючи, що український народ може дивитися в майбутнє з безпекою та надією».

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Поміж іншого, урядова організація British International Investment («Британські міжнародні інвестиції») надасть до 65 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлювану енергетику та банківський сектор в Україні разом з Європейським банком реконструкції та розвитку. Інвестиції передбачають будівництво двох нових вітрових електростанцій та надання підтримки українському бізнесу через банк «Львів».

Уряд Сполученого Королівства розраховує на участь британських компаній у проєктах реконструкції по всій Україні, в тому числі модернізації аеропорту Львова й шкіл у Вінницькій області.

Пресслужба уряду зазначає, що підтримка Лондоном України відбувається в «тісному партнерстві з Польщею»:

«Польща відіграє вирішальну роль у забезпеченні отримання Україною військового та оборонного обладнання, необхідного для передової, шляхом обробки 90% матеріалів, що фінансуються союзниками, до того, як вони перетинають кордон».

Конференція з відновлення України (URC-2026) має початися в польському Ґданську 25 червня. Українську делегацію очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у конференції, але на тлі напруженості в стосунках із очільником Польщі Каролем Навроцьким його присутність зрештою була скасована.

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