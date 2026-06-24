Громадськість на полях URC-2026 озвучила рекомендації для Києва й партнерів щодо відновлення України

Кілька українських і європейських неурядових організацій 24 червня провели Форум громадянського суспільства-2026 у Ґданську – подія відбулася в рамках Конференції з відновлення України.

За підсумками учасники ухвалили Ґданське спільне звернення. Його підписали, зокрема, «Європейський фонд за демократію», Міжнародний фонд «Відродження» та фонд Штефана Баторі спільно з низкою українських і міжнародних організацій. Серед них – платформа Build Ukraine Back Better, Мережа Фондів для України й коаліція RISE Ukraine.

Згідно з текстом, громадянське суспільство «виступає єдиним голосом» у вирішальний момент для майбутнього України.

Ґданське спільне звернення, розроблене напередодні URC-2026, адресоване органам влади України, її міжнародним партнерам та всім, хто бере участь у процесі відновлення та відбудови. Воно визначає пріоритети громадськості, визначені для Української платформи донорів, і показники для вдістеження прогресу.

Підписанти закликають до процесу відновлення України, заснованого на правах людини, «в якому громадянське суспільство виступає не лише учасником, а стратегічним партнером». Це обґрунтовують, зокрема, роллю громадянського суспільства в опорі російській агресії:

«Впродовж війни Росії проти України громадянське суспільство відіграє провідну роль у реагуванні країни на агресію та її наслідки. Громадянське суспільство мобілізує мільярди гривень на зміцнення оборони та безпеки, надає невідкладну гуманітарну допомогу, працює над зміцненням стійкості громад та сприяє інноваціям у надскладних умовах».

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Організації закликають до підзвітності та усунення перешкод для подальшої співпраці та міжсекторального партнерства задля успішного відновлення. Вони також вважають, що відновлення має відбуватися навіть в умовах наявних бойових дій, але зможе запрацювати повною мірою лише після повного припинення агресії:

«Справедливий і тривалий мир є надзвичайно важливим і має передбачати відповідальність росії за агресію, покарання за воєнні злочини та обовʼязкову сплату росією репарацій. Без гарантування безпеки та справедливості зусилля з відновлення будуть нестійкими та неповними. Відновлення має бути інклюзивним і опиратися на громадянську участь, професійне впровадження, місцеве лідерство та відповідальність, із повним залученням громадянського суспільства як рівноправного партнера на всіх етапах».

Поміж іншого, автори заяви закликають уряд України та міжнародних партнерів забезпечити:

визнання громадянського суспільства співавтором відновлення, зокрема, через визначені формати взаємодії з Українською платформою донорів

виконання зобов’язань щодо євроінтеграційних реформ через забезпечення дотримання прав людини, боротьби з корупцією та верховенства права на всіх етапах відновлення

фінансування гуманітарної допомоги, оперативного реагування та розвитку в спосіб, який забезпечить довгострокову стійкість та відновлення; зокрема, йдеться про погодження фінансових інструментів для підтримки переселенців і постраждалих громад

подальше посилення енергетичної стійкості через розвиток децентралізованих систем на основі відновлюваних джерел енергії, що підвищують

пріоритизацію довгострокових інвестицій у людський розвиток та ключових соціальних послуг, включно з фінансуванням доступного житла, соціальної інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, розвитку трудових ресурсів, молодіжного лідерства, послуг з ментального здоров’я та реабілітації

розробку скоординованих механізмів для зміцнення соціальної згуртованості та сприяння поверненню, реінтеграції й інклюзії для підтримки ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю та інших груп, які зазнали непропорційно великого впливу

налагодження системних партнерств між українськими та європейськими інституціями та громадами для підтримки взаємного навчання, підготовки проєктів, планування за участі громадськості, співфінансування, моніторингу, громадських консультацій та узгодження з стандартами ЄС

Громадські організації також озвучили низку рекомендацій для уряду України, поміж іншого, щодо надання можливостей місцевим громадам визначати пріоритети й керувати процесами відновлення.

Конференція з відновлення України (URC-2026) має початися в польському Ґданську 25 червня. Українську делегацію очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у конференції, але на тлі напруженості в стосунках із очільником Польщі Каролем Навроцьким його присутність зрештою була скасована.