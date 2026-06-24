Туск анонсував конференцію у Ґданську «незалежно від обставин». Підсумки зустрічі E5 у Берліні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив курс Польщі на підтримку України незалежно від обставин – про це очільник польського уряду заявив після зустрічі в Берліні з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Попри обставини, попри емоції – а вони трапляються всюди і з кожним – ми будемо захищати європейську єдність як під час війни в підтримці України й протистоянні з Росією, так і надалі», – заявив Туск.

Польський прем’єр, що наполягав на участі своєї країни в переговорах у Європі про можливе завершення війни в Україні, підкреслив важливість представлення східного флангу у різних форматах співпраці.

«Без Польщі, без скандинавських країн, без держав Балтії, без Румунії буде важко досягти успіху в цьому цивілізаційному протистоянні з агресивними східними сусідами. Хочу підкреслити, що для Польщі це має і практичний вимір. Саме тому завтра, незалежно від різних обставин, я проведу Конференцію з відновлення України згідно з планом», – заявив він.

На думку Туска, це стане ще одним внеском Польщі та Європи у відновлення України, у підтримку України сьогодні та в її післявоєнну відбудову.

Що кажуть лідери E5?

Лідери так званої «європ’ятірки», або Е5 – найбільших держав Європи – зустрічалися в Берліні, щоб скоординувати позиції перед самітом НАТО й обговорити, зокрема, подальшу підтримку України. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте долучився до саміту по відеозвʼязку. Володимир Зеленський не планував брати участь, повідомили Радіо Свобода в Офісі президента України.

Результати переговорів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц доведе до відома президентів Сполучених Штатів і Туреччини, яка прийматиме саміт у липні в Анкарі.

«Ми хочемо, щоб саміт в Анкарі став потужним сигналом підтримки України. Федеральний уряд пропонує, щоб ми як європейські союзники по НАТО надали Києву вагомі фінансові гарантії. Послання для Росії звучить так: Україна залишається сильною. Підтримка Європи не слабшає… Сподіваємося, Москва зробить із цього відповідні висновки. Настав час розпочати мирні переговори», – акцентував Мерц.

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Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що важливо закріпити рішення саміту G7 в Евіані, який у Європі вважають успішним через, зокрема, схвалення спільної зі США декларації на підтримку України.

«Ми прагнемо закріпити рішення, ухвалені щодо нафти та газу, і відновлення санкційної політики рухається саме в цьому напрямку… Саме тому ми хочемо продовжувати просування в цьому напрямку. Це ми маємо намір закріпити під час наших дискусій в Анкарі», – підкреслив Макрон.

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні, своєю чергою, підтвердила наміри Італії в подальшому допомагати Україні, зокрема, в підготовці до наступної зими.

«Ми активно працюємо над питаннями захисту критичної інфраструктури та енергетичної стійкості – напрямами, на яких президент Зеленський особливо наголошував під час саміту G7 та засідання Європейської ради останніми днями», – повідомила прем’єрка.





Прем’єр Великої Британії Кір Стармер, що недавно подав у відставку й очолює уряд до затвердження кандидатури наступника, звернув увагу, що Україна дедалі успішніше відтісняє противника на полі бою. Він висловив рішучість партнерів у тому, щоб скористатися новими можливостями, які відкрилися перед Києвом:

«З’являються ознаки того, що в міру того, як Росія втрачає позиції, а її економіка стикається з дедалі більшими труднощами, настрої в Москві змінюються і дедалі більше людей виступають проти війни Путіна. Тому зараз надзвичайно важливо посилити тиск на російську економіку шляхом нових санкцій та надати Україні додаткову військову підтримку».

Конференція з відновлення України (URC-2026) має початися в польському Ґданську 25 червня. Українську делегацію очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у конференції, але на тлі напруженості в стосунках із очільником Польщі Каролем Навроцьким його присутність зрештою була скасована.