Зеленський і Макрон подякували Стармеру за співпрацю після заяви про відставку

Президент України Володимир Зеленський прокоментував намір прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера піти у відставку, про який стало відомо 22 червня.

Зеленський подякував Стармеру за співпрацю, підтримку та спільні рішення, які дозволили зробити «сильнішими нашу Європу й наш захист життя». За його словами, Британія була й залишається серед глобальних лідерів.

«Ми в Україні цінуємо Британію – і кожну нашу зустріч, кожну розмову завжди наповнювали реальним змістом. Дякую, що ти завжди на зв’язку, завжди активний і завжди стараєшся зробити те, що потрібно й що справді допоможе», – заявив він.

За словами Зеленського, Стармер завжди буде бажаним гостем в Україні.

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Президент Франції Емманюель Макрон подякував Стармеру за внесок у зміцнення франко-британських відносин, рішучість у рамках «коаліції волонтерів для України», а також роботу над відновленням зв’язків Лондона з Євросоюзом.

«Спільна робота, виконана в галузі оборони, ядерної енергетики, космосу та інновацій, зокрема, під час нашого франко-британського саміту в липні минулого року, свідчить про цю рішучість. Ми продовжуватимемо рухатися цим шляхом на благо наших народів та Європи», – заявив французький лідер.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив про намір піти у відставку з посади голови уряду та з посади лідера Лейбористської партії. Ім’янового прем’єра буде оголошене у вересні.

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Як із посиланням на джерела писало за день до оголошення про відставку видання Observer, Стармер зазнає дедалі більшого тиску з боку керівництва Лейбористської партії, включно з членами його власного кабінету. Зростає кількість депутатів парламенту, які підтримують кандидатуру мера Манчестера Енді Бернема на посаду лідера лейбористів та майбутнього прем’єра.

При цьому, як повідомляють ЗМІ, Стармер навряд чи піде у відставку вже 22 червня. Очевидно, він залишиться прем’єром протягом найближчих тижнів, за які визначиться його наступник. Неясно, чи відбудуться вибори нового лідера партії за участю кількох кандидатів, чи Бернем отримає достатню підтримку, щоб одразу ж бути оголошеним наступником Стармера.