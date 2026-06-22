Після відставки Стармера у ЄС заявили про «перегляд» планів щодо проведення саміту з Британією

Європейський Союз заявив, що після відставки прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера «переглядає» разом із Великою Британією плани щодо проведення 22 липня саміту.



«Щодо питання саміту ЄС-Велика Британія…ми переглядаємо разом з президентом Коштою та Великою Британією можливість проведення саміту, як було оголошено минулого тижня», – заявила речниця Європейської комісії Паула Пінью.



Президент Європейської Ради Антоніо Кошта заявив, що запланований саміт має бути відкладено після того, як Стармер оголосив про свою відставку.

«Зараз, безумовно, нам потрібно його відкласти, але ми переглядаємо можливість проведення цього нового саміту. Моє бажання полягає в тому, щоб його наступник забезпечив безперервність на цьому шляху до перезавантаження наших відносин з Британією», – сказав Кошта в Брюсселі, якого цитує агенція Reuters.

Минулого тижня обидві сторони оголосили про плани проведення саміту в Брюсселі, на якому мали зустрітися Стармер та високопосадовці ЄС Урсула фон дер Ляєн і Антоніо Кошта.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив про намір піти у відставку з посади голови уряду та з посади лідера Лейбористської партії. Ім’янового прем’єра буде оголошене у вересні

Як із посиланням на джерела писало за день до оголошення про відставку видання Observer, Стармер зазнає дедалі більшого тиску з боку керівництва Лейбористської партії, включно з членами його власного кабінету. Зростає кількість депутатів парламенту, які підтримують кандидатуру мера Манчестера Енді Бернема на посаду лідера лейбористів та майбутнього прем’єра.

При цьому, як повідомляють ЗМІ, Стармер навряд чи піде у відставку вже 22 червня. Очевидно, він залишиться прем’єром протягом найближчих тижнів, за які визначиться його наступник. Неясно, чи відбудуться вибори нового лідера партії за участю кількох кандидатів, чи Бернем отримає достатню підтримку, щоб одразу ж бути оголошеним наступником Стармера.