Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив про намір піти у відставку з посади голови уряду та з посади лідера Лейбористської партії. Ім’янового прем’єра буде оголошене у вересні

Перш ніж оголосити про відставку, Стармер сказав, що успадкував Лейбористську партію, яка була «політичним, фінансовим і моральним банкрутом», повідомляє ВВС. Він додав, що змінив партію, «вирвавши отруту антисемітизму», а також «відновивши довіру до економіки, оборони та національної безпеки».

Кір Стармер розповів, що зробить усе можливе для упорядкованої передачі влади і надасть своєму наступнику повну підтримку. Також він подякував своїм друзям і колегам, які були поруч з ним протягом шести років, а також співробітникам резиденції на Даунінґ-стріт, 10 та «надзвичайній державній службі».

Як із посиланням на джерела писало за день до оголошення про відставку видання Observer, Стармер зазнає дедалі більшого тиску з боку керівництва Лейбористської партії, включно з членами його власного кабінету. Зростає кількість депутатів парламенту, які підтримують кандидатуру мера Манчестера Енді Бернема на посаду лідера лейбористів та майбутнього прем’єра.

При цьому, як повідомляють ЗМІ, Стармер навряд чи піде у відставку вже 22 червня. Очевидно, він залишиться прем’єром протягом найближчих тижнів, за які визначиться його наступник. Неясно, чи відбудуться вибори нового лідера партії за участю кількох кандидатів, чи Бернем отримає достатню підтримку, щоб одразу ж бути оголошеним наступником Стармера.