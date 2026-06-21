Трамп відреагував на можливу відставку Стармера

Президент США Дональд Трамп припустив, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може піти у відставку. Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social, де розкритикував політику британського уряду.

За словами Трампа, Стармер нібито зазнав «нищівної поразки» у питаннях імміграції та енергетики. Водночас президент США побажав британському прем'єру успіхів, попри те що раніше неодноразово виступав із критикою на його адресу.

«Він зазнав нищівної поразки у двох дуже важливих питаннях – імміграції та енергетиці», – написав Трамп.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, за повідомленнями численних британських ЗМІ, 22 червня може оголосити про намір піти у відставку. Як із посиланням на джерела пише Observer, Стармер зазнає дедалі більшого тиску з боку керівництва Лейбористської партії, включно з членами його власного кабінету. Зростає кількість депутатів парламенту, які підтримують кандидатуру мера Манчестера Енді Бернема на посаду лідера лейбористів та майбутнього прем’єра.

Офіційно ані Стармер, ані канцелярія прем’єра не підтверджували, що в понеділок буде оголошено про відставку. Однак ці повідомлення опосередковано підтвердив один із міністрів, який сказав британським ЗМІ, що вони останніми днями обговорювали з прем’єром «політичні реалії».

При цьому, як повідомляють ЗМІ, Стармер навряд чи піде у відставку вже 22 червня. Очевидно, він залишиться прем’єром протягом найближчих тижнів, за які визначиться його наступник. Неясно, чи відбудуться вибори нового лідера партії за участю кількох кандидатів, чи Бернем отримає достатню підтримку, щоб одразу ж бути оголошеним наступником Стармера.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Стармер назвав «глибоко тривожною» стрілянину російського фрегата по британській яхті 18 червня Енді Бернем здобув переконливу перемогу на виборах до Палати громад по одному з округів, який для нього спеціально звільнив депутат-лейборист, який здав мандат. Попри популярність у цьому окрузі популістської Партії реформ Найджела Фараджа, Бернем виграв із великим відривом, що свідчить, на думку його прихильників, про те, що і на національному рівні лейбористи під його керівництвом зможуть успішно протистояти Партії реформ, що лідирує в опитуваннях. У понеділок Бернем складе присягу як член Палати громад, що формально відкриє перед ним шлях до посади прем’єра. Сам він поки що офіційно не заявляв про намір боротися за цю посаду.

Енді Бернем позиціонує себе як лівіший політик, ніж Стармер, за опитуваннями він значно популярніший, ніж чинний прем’єр.

Лейбористи під керівництвом Стармера два роки тому здобули переконливу перемогу на виборах. Проте їхня популярність різко впала на тлі економічних проблем, зростання напруженості, пов’язаної з нелегальною міграцією, скандалу з призначенням послом у США Пітера Мандельсона, який виявився другом викритого в злочинах Джеффрі Епштейна.



