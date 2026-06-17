Стармер назвав «глибоко тривожною» стрілянину російського фрегата по британській яхті

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував інцидент у Ла-Манші, де російський фрегат відкрив вогонь у бік яхти під прапором його країни. Про це він згадав у коментарі BBC News на полях саміту «Групи семи».

«Те, що сталося на каналі (Ла-Манш – ред.), є глибоко тривожним. Це було безрозсудно», – заявив Стармер.

Він послався на оцінку британського Міністерства оборони, за якою російське судно дрейфувало в цьому районі й здійснило попереджувальні постріли.

«Цього не мало статися. Це було безрозсудно, і подружжя на яхті, напевно, було нажахане», – додав прем’єр.

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BBC уточнює, що яхтою керувала подружня пара на пенсії, британське судно перебувало в 23 милях від узбережжя англійського острова Вайт

Напередодні стало відомо, що російський фрегат «Адмірал Григорович» здійснив попереджувальний постріл у бік цивільної яхти під прапором Великої Британії, яка наблизилася до нього приблизно на відстань 500 метрів у протоці Ла-Манш.

Міністерство закордонних справ РФ згодом заявило, що екіпаж фрегата помітив яхту, яка нібито тримала курс на ризиковане зіткнення з російським судном. Після невдалих спроб вийти на зв’язок із британським судном фрегат здійснив попереджувальні постріли, змусивши яхту змінити курс.