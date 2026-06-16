Російський фрегат «Адмірал Григорович» відкрив попереджувальний вогонь по британській яхті в Ла-Манші

Російський фрегат «Адмірал Григорович» здійснив попереджувальний постріл у бік цивільної яхти під прапором Великої Британії, яка наблизилася до нього приблизно на відстань 500 метрів у протоці Ла-Манш.

За даними британського агентства Press Association, інцидент стався близько полудня між островом Уайт, що належить Великій Британії, та узбережжям Нормандії.

Кому належить яхта і чому вона наблизилася до корабля, незрозуміло. Під час інциденту ніхто не постраждав. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що «розслідує» інформацію про те, що сталося. У Росії інцидент не коментували.

14 червня Велика Британія перехопила танкер «Сміртос», який підозрюється у належності до російського тіньового флоту. Капітану судна висунули офіційні звинувачення в обході санкцій. Велика Британія вперше з початку російсько-української війни перехопила танкер, пов’язаний із РФ.