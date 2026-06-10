РФ втратила контроль над портом в окупованому Маріуполі?

Українські військові заявили про удар по порту Маріуполя. У 1-му корпусі НГУ «Азов» повідомили, що Сили оборони вразили об’єкти критичної інфраструктури порту – і оприлюднили відео на підтвердження. Також пошкоджень зазнав суховантаж Lady Augusta з «тіньового флоту» РФ.

За повідомленням військових, порт був повністю знеструмлений, а логістика російських військ – ускладнена.

« Окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя », – заявили в корпусі.

Раніше Генштаб ЗСУ заявляв про знищення восьми і пошкодження дев'яти резервуарів для зберігання палива в районі Маріупольського порту.

На тлі цього українські військові заявили про повторний удар Безпілотники пошкодили Чонгарський міст на в'їзді до тимчасово окупованого Криму – про це вранці 7 червня заявив призначений Росією голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо в соціальних мережах. Пізніше у підрозділі CODE 9.2. повідомили, що завдали удару по мосту «засобами» компанії Fire Point та БПЛА «Бегемот» разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. по мосту в районі Чонгара.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов («Перун») в ефірі Армія FM повідомив, що після другого удару рух мостом фактично зупинено, хоча сам він не зруйнований.

Він також зазначив, що це важливий маршрут постачання між окупованим Кримом і Херсонською областю.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.



Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».