Ексмер Манчестера заявив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем’єра Британії

Колишній мер Манчестера та новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем заявив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

У соцмережі X він також прокоментував оголошення Кіра Стармера про відставку, подякувавши йому «за лідерство та відданість у такий складний період».

«Надалі нашим пріоритетом має бути спільна робота над тим, щоб повернути країну туди, де ми всі хочемо її бачити. Люди хочуть бачити прогрес у сферах економічного зростання, вартості життя, сфери суспільних послуг, житлового будівництва та можливостей для наступного покоління», – написав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив про намір піти у відставку з посади голови уряду та з посади лідера Лейбористської партії. Ім’я нового прем’єра буде оголошене у вересні.

Як із посиланням на джерела писало за день до оголошення про відставку видання Observer, Стармер зазнає дедалі більшого тиску з боку керівництва Лейбористської партії, включно з членами його власного кабінету. Зростає кількість депутатів парламенту, які підтримують кандидатуру мера Манчестера Енді Бернема на посаду лідера лейбористів та майбутнього прем’єра.

При цьому, як повідомляють ЗМІ, Стармер навряд чи піде у відставку вже 22 червня. Очевидно, він залишиться прем’єром протягом найближчих тижнів, за які визначиться його наступник. Неясно, чи відбудуться вибори нового лідера партії за участю кількох кандидатів, чи Бернем отримає достатню підтримку, щоб одразу ж бути оголошеним наступником Стармера.