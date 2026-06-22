Чому Стармер йде у відставку. Хто ймовірний наступний прем'єр Британії. Вплив на Україну 

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив 22 червня про відставку після двох років на посаді. За останні 10 років у країні змінилося уже п'ять премʼєрів, і це ознака політичної нестабільності, яка переслідує Лондон після Brexit – виходу із Євросоюзу.

Як може вплинути відставка Стармера на підтримку Британією України? Радіо Свобода зібрало інформацію про це.

63-річний премʼєр Великої Британії Кір Стармер – саме той європейський лідер, до якого Володимир Зеленський полетів після емоціних перемовин із президентом США Дональдом Трампом 28 лютого 2025 року. Ту зустріч Трампа та Зеленского в світових медіа називали скандалом в Овальному кабінеті.

Підтримку України Стармер назвав одним із своїх найбільших досягнень, оголошуючи про рішення піти у відставку. Звітував також про те, як за його дворічне правління змінилась економіка країни, зарплати стали зростати швидше за інфляцію, а витрати на оборону стали найбільшими з часів Холодної війни.

Проте, саме через недостатній рівень оборонних витрат менш ніж за 2 тижні перед цим, 11 червня, у відставку подав міністр оборони Джон Гілі.

А однопартійці Стармера стали закликати піти і самого премʼєра – він дедалі більше втрачав популярність всередині партії.

Стармер заявив, що ухвалив таке рішення після того, як зрозумів: його парламентська фракція більше не вважає його найкращою людиною для ведення партії на наступні вибори.

«Я почув відповідь моєї парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю», – сказав він.

Чому Стармер іде?

Коли Стармер привів лейбористів до переконливої перемоги на виборах у липні 2024 року, багато хто сподівався, що він покладе край багаторічній політичній турбулентності.

Однак уже через два роки його популярність різко впала.

Йому закидали відсутність чіткого бачення розвитку країни, невміння переконливо пояснити власну політику та нездатність вирішити проблеми, які найбільше хвилюють британців – вартість життя, економічне зростання та міграцію.

Останню, як один із чинників, назвав причиною відставки Стармера і президент США Дональд Трамп.

«Він зазнав нищівної поразки у двох дуже важливих питаннях – міграції та енергетиці», – написав Трамп і побажав британському прем'єру успіхів.

Перехожі на вулицях Лондона, яких опитало агентство Reuters прокоментували ситуацію по-різному.

Одні скаржились на стан справ в країні, як от 37-річний будівельник барі Кухорський:

«Я живу тут уже 18 років, і коли я приїхав сюди, ця країна була чудовою. Можна було працювати, жити, робити все, що хочеш. Зараз ти просто працюєш як раб, а грошей ні на що не вистачає»

Інші ставали на захист Стармера.

«Я вважав Кіра Стармера порядною людиною. І, схоже, це сучасне явище, що британські прем'єр-міністри недовго залишаються при владі. Тож я був дуже розчарований. Думаю, він зробив усе, що міг. Він дуже щирий, дуже чесний, але зрештою він просто втратив підтримку своїх депутатів», – сказав 52-річний юрист Чарльз Гатрі.

Хто наступний?

Ймовірним наступником Стармера вважається колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем, який уже заявив про намір брати участь у боротьбі за лідерство.

Бернем позиціонує себе як лівіший політик, ніж Стармер, за опитуваннями він значно популярніший, ніж чинний прем’єр.

18 червня Бернем здобув переконливу перемогу на виборах до Палати громад по одному з округів. Попри популярність у цьому окрузі популістської Партії реформ Найджела Фараджа (саме він був адвокатом Brexit), Бернем виграв із великим відривом. А це, на думку його прихильників, свідчить про те, що і на національному рівні лейбористи під його керівництвом зможуть успішно протистояти партії Фараджа, що лідирує в опитуваннях.

«Дуже важливим є те, що Вес Стрітінг – колишній міністр охорони здоров’я, який залишив уряд Стармера і заявляв про намір кинути йому виклик, якщо той сам не піде у відставку, – тепер оголосив про підтримку кандидатури Енді Бернема», – пояснив ознаки того, що саме Бернем стане наступним премʼєром, кореспондент Reuters з питань економіки у Великій Британії Алістер Смаут.

«Звісно, у депутатів ще є кілька тижнів, щоб вирішити, чи висувати свої кандидатури на заміну Кіру Стармеру. Але дедалі більше складається враження, що це може перетворитися на своєрідну коронацію Енді Бернема, коли він стане єдиним кандидатом на заміну Стармеру на посаді прем’єр-міністра», – додав Смаут.

Що це означає для України?

На думку британського економіста та асоційованого наукового співробітника Chatham House Тімоті Еша, для України зміна прем’єра не повинна мати серйозних наслідків.

«Я не бачу якихось суттєвих змін. Населення Великої Британії дуже підтримує Україну. Усі соціологічні опитування показують надзвичайно високий рівень підтримки. Основні політичні партії також підтримують Україну», – сказав Еш у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, якщо новим прем’єром стане Енді Бернем, британська політика щодо України залишиться незмінною.

«Політика щодо України у Великій Британії є відносно простою. Очевидно, хто є агресором – це Росія. Очевидно також, що безпека Європи залежить від того, щоб Україна вистояла якомога довше», – зазначив експерт.

За його словами, навіть Найджел Фарадж, розуміє, що «підтримувати Путіна у Великій Британії – це політичне самогубство».

«Усі потенційні кандидати на посаду нового прем’єра підтримують Україну. Перехід влади буде плавним. Я не бачу жодного послаблення політичної волі підтримувати Україну», – вважає Еш.

Велика Британія залишається одним із ключових союзників Києва та разом із Францією очолює «Коаліцію охочих» – групу держав, які координують довгострокову підтримку України та обговорюють майбутні гарантії безпеки, зокрема і відправлення іноземного контингенту після підписанні миру.

Чому Британія так часто змінює прем’єрів?

Стармер повідомив, що залишатиметься на посаді до завершення виборів нового лідера серед його однопартійців у Лейбористській партії. Висування кандидатів розпочнеться 9 липня, а нового керівника партії планують обрати до вересня, коли депутати повернуться з літніх канікул.

Якщо Енді Бернем очолить уряд, він стане шостим британським прем’єром після референдуму про Brexit 2016 року. За цей час країною вже керували Тереза Мей, Борис Джонсон, Ліз Трасс, Ріші Сунак та Кір Стармер.

На думку Тімоті Еша, причина такої швидкої заміни прем'єрів полягає не лише в особистих невдачах цих політиків.

Експерт вважає, що Велика Британія досі не змогла повністю подолати наслідки Brexit, а також стикається з довгостроковими економічними проблемами, високим державним боргом, повільним економічним зростанням та кризою довіри до традиційних політичних партій.

Втім, на відміну від авторитарних держав, часта зміна лідерів також свідчить про те, що демократичні механізми продовжують працювати.

«На відміну від Росії, ми можемо змінювати своїх лідерів. Це відображення демократії. Стармер став непопулярним, на нього чинився тиск, і він змушений піти у відставку. У Росії таке неможливо уявити», – підсумував Еш.

Поки що головний висновок для України полягає в тому, що політична турбулентність у Лондоні навряд чи змінить курс Великої Британії щодо російсько-української війни. Підтримка Києва залишається одним із небагатьох питань, щодо яких у британській політиці досі існує широкий консенсус.