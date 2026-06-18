Британія надасть Україні 150 тисяч дронів і засоби ППО за рахунок доходів від активів Росії

Велика Британія профінансує надання Україні 150 тисяч безпілотників українського виробництва та понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів, повідомляє уряд країни 18 червня. Про це міністр оборони країни Ден Джарвіс заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Пакет допомоги вартістю в 752 мільйонів фунтів (понад 860 мільйонів євро) нададуть за рахунок позики Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яку фінансують доходи від заморожених російських активів. Британське казначейство оголосило про цю ініціативу минулого року.

«Пакет передбачає поставку понад 350 ракет та радарів ППО, в тому числі легких багатоцільових ракет (LMM) та наземних радіолокаційних систем, до кінця 2026 року. Путін продовжує свої варварські повітряні атаки на цивільні цілі, а радари та ракети ППО мають вирішальне значення для захисту України», – заявляє британський уряд.





Джарвіс, який вперше з моменту вступу на посаду співголовує на зустрічі «Рамштайн», висловив очікування, що цей безпілотники, ракети ППО та радари з цього пакету «допоможуть захистити невинних українських людей від шквалу безпілотників та ракет Путіна».

«І для мене честь вітати президента Зеленського на цій важливій зустрічі», – додав він.

Міністр оборони Британії також підтвердив, що Лондон бере на себе командування штабом Багатонаціональних сил в Україні (MNF-U) – головування на себе візьме генерал-майор Том Бейтман, очоливши багатонаціональну команду, відповідальну за координацію підтримки України та допомогу в підготовці до довгострокового відновлення Збройних сил України в разі мирної угоди.

Читайте також: Зеленський назвав кількість держав-учасниць Drone Deal

«Велика Британія виконує політику «НАТО – понад усе», передбачену Стратегічним оглядом оборони, продовжуючи підтримувати Україну та інвестуючи у військовий потенціал, щоб забезпечити нашим Збройним силам усе необхідне для боротьби зараз і в майбутньому. Очікується, що важливі уроки з України та те, як Велика Британія може просувати європейську безпеку, будуть центральним елементом Плану інвестицій в оборону, який буде опубліковано перед самітом НАТО», – додає пресслужба уряду.

У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярд євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції – 19 мільярдів євро.

Водночас ЄС надає Україні допомогу в рамках механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), який передбачає надання приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.