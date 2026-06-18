Зеленський назвав кількість держав-учасниць Drone Deal

На цей час 27 країн беруть участь у форматі Drone Deal, що пропонує Україна – про це на відкритті засідання у форматі «Рамштайн» заявив український президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Формат дозволяє Україні експортувати свої безпілотні технології.

«Ми готові активніше ділитися нашим досвідом. У форматі Drone Deal вже беруть участь 15 країн НАТО та 12 країн з-поза НАТО. Це різні регіони світу. І ми маємо бути активними всюди», – зазначив Зеленський.

Український президент заявив учасникам Контактної групи з питань оборони, що Європа потребує України так само, як і навпаки, й закликав до тіснішої військово-оборонної інтеграції, щоб «політичний рівень нашого партнерства відповідав реальності».

Читайте також: Україна та Естонія підписали декларацію про посилення співпраці в сфері оборони

«Усі зацікавлені в українському досвіді, у тому, що ми можемо робити та як стримуємо російську агресію. Зараз ми тісно співпрацюємо на військовому рівні. Але надто часто, навіть усередині структур НАТО, наші представники відчувають, що існує певна межа того, наскільки далеко може зайти наша співпраця. Ці обмеження шкодять і нам, і вам», - сказав голова держави.

Президент України закликав також партнерів уже міркувати над довгостроковим фінансуванням української армії, «якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, здатну відповісти на будь-яку загрозу».

У березні президент Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу і Європи, спрямована передусім на захист. Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась і пропонувалась США.