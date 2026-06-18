США переглянуть розміщення своїх сил у Європі в консультаціях із союзниками – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає природним те, що Сполучені Штати переглядають присутність своїх сил у Європі в умовах збільшення оборонних витрат союзниками. Про це посадовець заявив 18 червня в Брюсселі після засідання міністрів оборони в штабквартирі альянсу, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Цілком прийнятно, що США думають: «Яка наша роль у плані розміщення сил? Чи маємо ми щось змінювати, чи ні?» Це триватиме місяці. Вони робитимуть це в тісній консультації із союзниками. Тож, гадаю, це буде структурований процес десь упродовж наступних шести місяців», – зазначив Рютте.

Генсекретар заявив про 139 мільярдів доларів додаткових оборонних витрат союзників у 2025 році, назвавши це «історичним показниом». Однак, продовжив Рютте, залишаються країни НАТО, які «мають робити більше».





«Ми працюємо над тим, щоб вони теж надолужили… Гадаю, сьогодні він (очільник Пентагону Піт Геґсет – ред.) намагався зберегти тиск, і це добре. Це його роль… Вважаю важливим, що союзник, який багато років витрачав на оборону значно більше за європейців і канадців разом узятих, продовжує чинити тиск, одночасно визнаючи, що чимало зроблено», – підкреслив Рютте, маючи на увазі США.

Генсекретар наполягає, що очільник Пентагону не обмежується лише критикою союзників, які витрачають на оборону менше, але також визнає той факт, що вони зробили чимало, щоб збільшити цю статтю видатків.

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив сьогодні, що Пентагон проведе перегляд присутності своїх сил і баз в Європі протягом наступних шести місяців.

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20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США».

Перед тим Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини.