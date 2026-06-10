Прем’єр Латвії повідомив, коли до країни прибудуть українські фахівці з протидії дронам – ERR

Українські експерти прибудуть до країн Балтії наступного тижня, щоб допомогти в протидії безпілотникам у їхньому повітряному просторі – про це повідомляє суспільний мовник Естонії ERR з посиланням на прем’єр-міністра сусідньої Латвії Андріса Кульбергса 10 червня.

Кульбергс, який нещодавно очолив уряд, напередодні підписав «дронову угоду» із Зеленським у столиці Естонії Таллінні, де проходив саміт Україна – країни Північної Європи й Балтії.

«Наступного тижня військові експерти з України – ті, хто воював на фронті та має повні знання – (приїдуть і – ред.) оцінять ситуацію в Латвії», – сказав Кульбергс.

Він очікує, що відтак країни Балтії будуть знати, яке технічне обладнання потрібне для найкращого захисту неба.





Раніше Кульбергс розповів естонському виданню Postimees, що системи боротьби з безпілотниками з України можуть прибути до Латвії пізніше цього року.

Голова латвійського уряду визнав, що традиційні методи НАТО в протидії дронам неефективні, тож «треба звернутися до когось, хто найкраще в світі знає, як це зробити».

Зеленський під час візиту до Таллінна неодноразово заявляв, що Росія перенаправляє безпілотники в повітряний простір НАТО. На запитання ERR News, чи Латвія має докази цього, Кульбергс відповів: «це досить точно».

Андріс Кульбергс очолив уряд Латвії 29 травня. Його попередниця Евіка Силіня подала у відставку з посади голови уряду 14 травня, після звільнення міністра оборони і втрати підтримки його партії, яка вважалася ключовим союзником Силіні у коаліції.

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Силіня звинувачувала колишнього голову військового відомства Андріса Спрудса в тому, що він недостатньо швидко розгорнув засоби протидії БпЛА, щоб завадити проникненню на латвійську територію двох українських дронів.

Країни Балтії неодноразово заявляли, що на їхню територію залітають українські дрони. Українська сторона наголошувала, що безпілотники залітають на територію країн Балтії через дії російських систем радіоелектронної боротьби. Міністри закордонних справ цих країн також звинуватили Росію у навмисному перенаправленні українських дронів.