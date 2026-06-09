Президент Естонії припустив, що інциденти з дронами продовжаться, й закликав зберігати спокій

Естонія має переймати український досвід у протидії безпілотникам на тлі випадків, коли дрони залітають у повітряний простір Балтії, сказав президент країни Алан Каріс на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Таллінні 9 червня.

Так він прокоментував питання щодо випадків появи безпілотників над територією країни, яке перед тим поставили Зеленському.

Каріс нагадав про весняні військові навчання, на яких Україна показала свою експертизу в сфері безпілотників. Натомість країни Європи можуть збивати дрони літаками, але застосування винищувачів дороге, тому «треба знаходити можливість використовувати експертні знання України».

«Всі технології й можливості важливо принести сюди, але, звичайно, оскільки вони у війні, то дуже вірогідно, що ці інциденти (з дронами – ред.) продовжуватимуть ставатися й треба це враховувати. Потрібно, щоб наші люди були спокійними, коли ми знаємо, що певні дрони губляться й потрапляють на нашу територію», – заявив президент Естонії.





Зеленський, відповідаючи на це питання раніше, зазначив, що Україна продовжуватиме удари по Росії у відповідь. Водночас він заявив, що Москва намагається загострити відносини всередині Європи:

«Коли йде наша відповідь на російські удари, якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з’являється російський дрон, зрозуміло, для чого. Коли з’являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово, поодинокі такі випадки були, завдяки системам РЕБ».

Для протидії таким випадкам, за словами Зеленського, Київ застосовує досвід надання своїх експертів, отриманий раніше в співпраці з країнами Близького Сходу: «вони навчили, показали, що робити, це достатньо швидкі й сильні рішення».

«Ми готові в будь-який момент надсилати свої експертні групи, ми вже це робимо й будемо робити з нашими близькими партнерами. Тут я не можу говорити вам всі деталі, але я вважаю, що це одне з рішень», – сказав він.

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Зеленський також висловив переконання, що інциденти з дронами є ще одним аргументом, чому європейські країни мають бути залучені до мирних переговорів:

«Ви зараз самі наводите приклад, коли страждають країни через ті чи інші випадки дронів тощо, тому що це наша земля, наш континент, ми повинні бути впевнені, що завтра буде безпечне життя. Тому ось ці країни мають вести перемовини».

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна направить своїх інструкторів із питання протидії безпілотникам у Латвію, Литву, Естонію і Румунію.

Країни Балтії раніше заявляли, що на їхню територію залітають українські дрони. Українська сторона наголошувала, що безпілотники залітають на територію країн Балтії через дії російських систем радіоелектронної боротьби. Міністри закордонних справ цих країн також звинуватили Росію у навмисному перенаправленні українських дронів.