До Латвії знову залетів безпілотник, він упав в озеро Дрідзіс і вибухнув

Уранці 23 травня до Латвії залетів безпілотник, він упав в озеро Дрідзіс у Краславському краї та під час контакту з водою вибухнув. Про це повідомила латвійська поліція.

До поліції про дрон повідомили місцеві жителі близько 8:00. За даними Astra, місце падіння безпілотника розташоване за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю і за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Співробітники поліції виявили уламки безпілотного літального апарата.

У Національних збройних силах Латвії агентству LETA повідомили, що датчики не зафіксували наближення дрона до території країни, тому місцевим жителям не надсилали сповіщення.

У Латвії та Литві впродовж останніх кількох днів повітряну тривогу оголошували кілька разів. Українська сторона наголошувала, що безпілотники залітають на територію країн Балтії через дії російських систем радіоелектронної боротьби. Міністри закордонних справ Литви та Естонії також звинуватили Росію у навмисному перенаправленні українських дронів.



