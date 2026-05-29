Парламент Латвії затвердив склад нового уряду

Андріс Кульбергс, новий прем’єр, приймає вітання від Евіки Силіні
Парламент Латвії 28 травня обрав новий правоцентристський уряд, через кілька тижнів після розпаду попередньої коаліції, спричиненого, зокрема, інцидентами з українськими безпілотниками, які залітали в повітряний простір країни.

Більшістю в 66 голосів зі 100 Сейм затвердив на посаді прем’єр-міністра 47-річного центриста Андріса Кульбергса, який керуватиме латвійським кабінетом до парламентських виборів 3 жовтня.

Евіка Силіня подала у відставку з посади голови уряду 14 травня, після звільнення міністра оборони і втрати підтримки його партії, яка вважалася ключовим союзником Силіні у коаліції.

Силіня звинувачувала колишнього голову військового відомства Андріса Спрудса в тому, що він недостатньо швидко розгорнув засоби протидії БпЛА, щоб завадити проникненню на латвійську територію двох українських дронів.

Безпілотники завдали мінімальних збитків, але викликали широке занепокоєння Латвії, яка є членом НАТО і Європейського Союзу. «Обов’язок уряду – гарантувати безпеку Латвії у найширшому сенсі. Це означає гарантувати зовнішню безпеку держави, економічну безпеку, енергетичну безпеку, а також почуття безпеки людей у своїй країні», – заявив Кульбергс у своїй промові перед голосуванням у Сеймі.

Останнім часом у Латвії, а також в Естонії й Литві впало кілька безпілотників. Українська сторона наголошувала, що безпілотники залітають на територію країн Балтії через дії російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Голови МЗС Литви й Естонії також звинуватили Росію у навмисному перенаправленні українських дронів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував направити, зокрема, до Латвії експертів для надання допомоги у зміцненні ППО.

