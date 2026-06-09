Україна та Естонія підписали декларацію про посилення співпраці в сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі в Таллінні підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони – про це обидві сторони заявили 9 червня.

Документ передбачає допомогу в сфері безпеки, обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та протиповітряній обороні, зокрема – спільне зобов’язання розвивати багаторівневі можливості протиракетної оборони в Європі.

Київ і Таллінн також продовжують роботу над угодою у форматі drone deal (дронова угода). Як уточнює Офіс президента, проєкт уже перебуває на розгляді естонської сторони.

«Великий бойовий досвід України у сучасних бойових діях високої інтенсивності є значним активом для безпеки євроатлантичної спільноти, і обидві сторони прагнуть забезпечити його врахування в наших оборонних зусиллях», – йдеться в тексті декларації, який опублікувала пресслужба голови уряду Естонії.





Згідно з ним, документ спирається на Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією, укладену в червні 2024 року.

Зеленський подякував Естонії та її прем’єру Крістену Міхалу за підтримку й повідомив, що нагородив Міхала орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня.

«Цінуємо всі внески Естонії в програму PURL. Розраховуємо на подальшу підтримку: я поінформував про наші потреби. Говорили і про посилення санкційного тиску на РФ і членство України в Євросоюзі», – повідомив він.

Зеленський перебуває в Таллінні, де сьогодні відбувається саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії.