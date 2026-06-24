Туск проінформує європейських лідерів про конфлікт із Україною – заява

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 24 червня заявив, на зустрічі країн «європейської п’ятірки (Е5, до неї входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща) проінформує колег із інших країн про загострення відносин між Варшавою та Києвом.

«Проінформую наших європейських партнерів про ситуацію на російсько-українському фронті, а також про суперечку, яка виникла після рішення президента (України Володимира) Зеленського присвоїти одній із військових частин України ім’я героїв УПА (Української повстанської армії), і чому це є неприйнятним для Польщі. Втім, наші партнери дедалі краще розуміють це питання та позицію Польщі щодо нього», – розповів Туск.

За його словами на полях Конференції з відбудови України (URC-2026) в Гданську «ми також проведемо саміт країн східного флангу НАТО».

«Я надаю цій зустрічі особливого значення. Я говоритиму з прем’єр-міністрами та президентами Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії про питання східного флангу. Це формат співпраці, який ми розвинули разом із країнами, що або безпосередньо межують із Росією, або стикаються з прямими безпековими викликами через своє географічне розташування та загрозу російської агресії. Це також країни та уряди, які поділяють дуже схоже бачення і підхід до того, що відбувається в цій частині Європи. Ми й надалі розвиватимемо цей формат. Він має також військове значення», – додав польський прем’єр.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.

УПА: коротко про головне Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках. Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала створення національної української армії для відновлення незалежної Української держави і підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної Української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року. За деякими даними, все ж останній бік вояки УПА дали аж в 1967 році. Із травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік – Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік – Василь Кук. Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним – німецьким, радянським, угорським та австрійським (ще з Першої світової війни). Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. УПА воювала на два фронти – проти нацистської Німеччини і згодом проти радянської влади, а діяльність УПА визнавали антинімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з німецьких документів, тривали до серпня 1944 року, про збройний конфлікт німців і УПА свідчать і звіти радянських партизанів. Радянська пропаганда очорнювала УПА як структуру, що співпрацювала з нацистською Німеччиною. У Росії УПА визнали екстремістською організацією рішенням Верховного суду у 2014 році. У Польщі теж переважає негативне ставлення до УПА. У 2016 році парламент Польщі кваліфікував дії солдатів УПА проти польського населення на Волині як геноцид. Радіо Свобода розповідає про Волинську трагедію у спецпроєкті На Волині діяла не лише УПА, а й мережі й загони «Бульби»-Боровця, «мельниківців» та різних отаманів. Діяли також німецькі каральні частини та поліцаї, в лавах яких служили і українці, і поляки, – а також радянські партизани. На основі документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 327 осіб та 240 знищених населених пунктів, а українські – 16 523 та 115 відповідно. Натомість Інститут національної пам’яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків. Ставлення до УПА в українському суспільстві після здобуття незалежності коливається між позитивним (борці за незалежність) і негативним («німецькі колаборанти»), після Революції гідності почало переважати визнання заслуг. Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій. Згідно з соцопитуванням, проведеним восени 2023 року, для понад двох-третин населення України УПА стала символом захисту незалежності. «Ми спостерігаємо серйозну переоцінку минулого. Історія УПА стає одним із ключових елементів нашої національної памʼяті. ...Для понад 70% українців ця історія стала досвідом і заклала традицію спротиву агресору та захисту незалежності», – сказала на презентації досліженння Ярина Ясиневич, програмна директорка Центру досліджень визвольного руху.



