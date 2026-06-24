90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею – опитування

90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею у вирішенні історичних суперечок – про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Лише 5% українців поділяють конфронтаційний підхід до вирішення історичних суперечок: лише 1% очікує, що Україна має підкоритися Польщі в цих питаннях, і водночас лише 4% українців очікують, що Польща має підкоритися Україні. Натомість 90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею», – йдеться в повідомленні.

Дослідники уточнили, що більшість (57%) поділяють прагматичний погляд, що кожна нація може мати своїх героїв, й іншим націям не можна втручатися, а ще 33% – розраховують, що через спільні комісії істориків, а не політиків, можна досягти консенсусного погляду.

Як зазначили автори опитування, у всіх регіонах України ситуація доволі подібна: «більшість українців поділяють прагматичну позицію (і значна кількість – романтичну примирливу), і лише незначна меншість у всіх регіонах обирали конфронтаційні відповіді».

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зауважив, що українське суспільство доволі зріло і конструктивно підходить до питань історичних суперечок із Польщею, і в українському суспільстві немає антипольських настроїв «і навіть у 2025 році, після виборчої кампанії у Польщі з антиукраїнськими гаслами, ми не спостерігали істотно погіршення ставлення до поляків».

«Взагалі у 2022-2023 роках наші дані достовірно демонструють покращення ставлення до поляків, що було наслідком щирої подяки українців полякам за надану підтримку. Динаміка після 2023 року є охолодженням (які спровоковані не діями українців) і поверненням до попереднього, цілком нормального, ставлення. І разом з цим більшість українців готові підтримати направлення військ до Польщі у разі нападу на неї Росії. Наразі в Україні жодна впливова сила чи авторитетний суб’єкт не вибудовує свою комунікацію на антипольській істерії», – додав він.

Опитування проводили упродовж 17-23 червня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія), опитали 1005 респондентів.

У КМІС уточнили, що частина опитування відбулася до рішення президента Польщі забрати Орден Білого орла у президента Україна, частина – після цього рішення.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав до «конструктиву» у відносинах із Польщею.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.