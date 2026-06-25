Туск у Гданську нагадав, що історичні питання є частиною шляху до ЄС

Під час Конференції з відновлення України (URC-2026), яка проходить в польському Ґданську, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що нагадав, що історичні питання є частиною шляху до Євросоюзу, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Україна, і цілком справедливо, прагне бути частиною об’єднаної Європи. Умовою об’єднання – справжнього, повного об’єднання – завжди було розуміння власної історії та справжня здатність і готовність до примирення. У Гданську розпочалася війна, яка роз’єднала народи, великі народи Європи, здавалося б, назавжди. Хто міг подумати, що після Другої світової війни німці та французи, німці та поляки, англійці та німці – що ми всі зможемо розмовляти один з одним як люди? Спільно будувати майбутнє», – сказав він під час свого виступу.

Нагадавши про цей досвід, Туск зауважив, що як полякам, так і українцям слід пам’ятати, що майбутнє можна «побудувати лише на правді, на взаємній повазі, на розумінні історії».

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«Як бачите, я відклав підготовлену промову. Сьогодні я маю привілей говорити те, що справді відчуваю, і те, що я справді, справді думаю. Пам’ятайте, всі без винятку, мої співвітчизники в Польщі, твої, Юліє, співвітчизники в Україні та наші друзі в Європі, що майбутнє ми можемо побудувати лише на правді, на взаємній повазі, на розумінні історії», – заявив польський прем’єр.

Напередодні він обіцяв, що під час виступу скаже «кілька жорстких і гірких слів» політикам, які «неналежним чином відреагували на розбіжності через складну спільну історію» – і зробить це безпосередньо у присутності української прем’єрки.

У польському Ґданську розпочалася Конференція з відновлення України (URC-2026). Українську делегацію очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у конференції, але на тлі напруженості в стосунках із очільником Польщі Каролем Навроцьким його присутність зрештою була скасована.

19 червня, незадовго до відкриття конференції, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла як відповідь на те, що український президент погодився присвоїти підрозділу Збройних сил назву на честь «героїв УПА».

Після цього рішення Навроцького Туск заявив, що продовження активної участі політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є «стратегічною помилкою», від якої програють усі.

Чиновники в уряді Донадьда Туска повідомили порталу Onet, що рішення про позбавлення Зеленського ордена було ухвалене навмисно – за тиждень до конференції відновлення, аби спровокувати скасування візиту українського президента.