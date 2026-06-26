«40-денна операція впливу на РФ». СБУ заявила про ураження двох російських суден і засобів ППО

Служба безпеки України заявляє, що бійці спецпідрозділу «Альфа» уразили два російські судна військового забезпечення і засоби ППО в Керчі в окупованому Криму, «виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ».

«Воїни «Альфи» СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки», – йдеться в повідомленні.

«Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» і «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловск», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа», – додали в СБУ.

За повідомленням, «Волга» і «Вятка» будувалися для Міноборони Росії, їхнє призначення – розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Крім того, як кажуть у СБУ, ці судна можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів й інших об’єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

У СБУ також повідомили, що їхні безпілотники уразили озброєння й радіолокаційну станцію зі складу російського зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

«Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання», – наголосили у спецслужбі.

Російські військові удар поки що не коментували. Підтвердження уражень із незалежних джерел також поки немає. Про вибухи в окупованому Росією Криму вночі проти 26 червня раніше повідомляли телеграм-канали. Зокрема, «Кримський вітер» із посиланням на своїх читачів вказував, що звуки вибухів і стрілянини чули в Керчі, Красноперекопську, на аеродромі «Саки» в Новофедорівці.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалив 40-денну операцію СБУ, спрямовану на вплив на Росію, щоб спонукати її до закінчення війни. «Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів», – написав він. За словами Зеленського, ЦСО «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил РФ.

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Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі. Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

Згідно з підрахунками Радіо Свобода, станом на 24 червня щонайменше 55 із 83 федеральних суб’єктів Росії – республік, країв, областей і міст федерального значення – повідомили або про обов’язкові державні обмеження на продаж бензину й дизельного пального, або про обмеження, запроваджені приватними операторами автозаправних станцій.

Українські військові також у червні активізували удари по окупованому Криму і трасах, що ведуть до нього. Ціллю цього називають ​логістичну ізоляцію півострова, насамперед розташованого там російського угруповання військ.

За даними української розвідки, на тлі українських атак у Росії відбувається переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Аналітики американський Інститут вивчення війни (ISW)у своєму нещодавньому звіті також зауважують, що ударні операції України змусили Росію ухвалювати «складні рішення» щодо розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони.