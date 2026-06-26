У РФ після масованої атаки дронів повідомляють про пожежу на хімкомбінаті «Азот»

Російські регіони вночі проти 26 червня зазнали чергової масованої атаки дронів, зокрема телеграм-канали повідомляють про пожежу на території хімічного комбінату «Азов» у Новомосковську Тульської області Росії.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв це прямо не підтвердив, але зазначив, що внаслідок удару зафіксовані «пошкодження на лінії електропередач і на промисловому підприємстві у Новомосковську». За його словами, протягом ночі підрозділи російської ППО нібито збили 157 українських безпілотників.

Російський телеграм-канал Astra, проаналізувавши відео очевидців, встановив, що дим піднімається з боку хімкомбінату «Азот», який українські сили вже атакували раніше: вночі проти 14 червня, а також минулого року.

У ніч проти 26 червня жителі Новомосковська Тульської області РФ повідомляли про велику кількість вибухів.

«Азот», серед іншого, виробляє аміачну селітру, що використовується для створення вибухівки; метанол, який є компонентом ракетного палива, і газ аргон, що застосовується в металургії.

В Astra також звернули увагу на те, що система моніторингу пожеж NASA після атаки у Тульській області РФ фіксує пожежу на Новомосковській ДРЕС, яка є філією Новомосковської акціонерної компанії «Азот» і забезпечує теплом і гарячою водою 60 % житлового сектору міста й соціальні об’єкти.

Про щонайменше 47 дронів, які летіли на Москву вночі проти 26 червня, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, ці дрони збили, а «фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків».

Про вибухи вночі повідомляють також в окупованому Росією Криму. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх читачів вказує, що звуки вибухів і стрілянини чули в Керчі, Красноперекопську, на аеродромі «Саки» в Новофедорівці. Призначена РФ влада поки що не повідомляла про атаку чи влучання.

Українські військові удар також поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також на окупованих територіях, зокрема нафтопереробні заводи, зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».