Зеленський підтвердив ураження «Азоту» в Тульському регіоні РФ

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження дронами Служби безпеки України (СБУ) нафтового обʼєкта у Ярославському регіоні Росії, за 700 кілометрів від українського державного кордону, та Силами оборони підприємства «Азот» у Тульському регіоні РФ.

Президент каже, що в шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від вечора 13 червня у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.



«Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України. Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!» – підсумував глава держави.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 14 червня Тульська область РФ перебувала під атакою дронів, повідомив місцевий губерантор Дмитро Міляєв.

«Шановні мешканці Тульської області! На території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій. Єдиний номер екстрених служб: 112», – написав чиновник.

Вже після другої ночі OSINT-канали почали публікувати відео від очевиців, які зафіксували на відео проліт дронів та момент вибухів на території заводу «Азот», спалахнула пожежа.

У Міноборони РФ відзвітували про начебто збиття збиття 249 безпілотників. У відомстві заявили, що дрони фіксували над 15 регіонами Росії, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Найбільше безпілотників, за твердженням російської сторони, було збито над прикордонними з Україною областями, зокрема Бєлгородською, Брянською та Курською. Незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

Українська влада і військові атаку поки не коментували. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Міноборони Росії звітує про збиті ракети і дрони над територією Росії. Київ ці повідомлення переважно не коментує.