Reuters: четвертий найбільший НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів

Нафтопереробний завод «НОРСІ» в Нижньогородській області Росії зупинив роботу після удару українського дрона – про це повідомляє агентство Reuters 25 червня з посиланням на два анонімних джерела в галузі.

За даними агентства, четвертий за розміром НПЗ у Росії зупинив роботу напередодні, що може посилити загальноросійський дефіцит пального.

Джерела журналістів повідомили, що атака пошкодила установку первинної переробки CDU-5 на заводі. Потужність установки становить 12 тисяч метричних тонн на день, що складає приблизно чверть від загальної виробничої потужності заводу.

Вони додали, що нафтопереробний завод може використовувати інші установки, щоб відновити роботу найближчим часом.





Російська компанія «Лукойл», якій належить нафтопереробний завод, не відповіла на запит агентства про коментар.

Reuters зазначає, що Санкт-Петербурзька міжнародна товарна біржа (SPIMEX) тимчасово зупинила продаж дизельного палива та бензину з «НОРСІ» з середи.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявляв напередодні про ураження неназваного промислового об’єкта уламками дрона й загибель двох людей.

Водночас українське командування наразі не повідомляло про ураження цього НПЗ останніми днями.

«НОРСІ» вже частково зупиняв роботу в травні – тоді завод закрив свою установку первинної переробки CDU-6 після атаки українського безпілотника.

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Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі. Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, зокрема нафтопереробні заводи, зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».