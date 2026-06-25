Зеленський заявив, що схвалив 40-денну операцію СБУ впливу на РФ, аби спонукати її закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію СБУ, спрямовану на вплив на Росію, щоб спонукати її до закінчення війни. Про це він повідомив після доповіді генерал-майора Євгенія Хмари, який є тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.

«Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів», – написав він.

За словами Зеленського, ЦСО «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил РФ.

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Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі. Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

Згідно з підрахунками Радіо Свобода, станом на 24 червня щонайменше 55 із 83 федеральних суб’єктів Росії – республік, країв, областей та міст федерального значення – повідомили або про обов’язкові державні обмеження на продаж бензину й дизельного пального, або про обмеження, запроваджені приватними операторами автозаправних станцій.

Українські військові також у червні активізували удари по окупованому Криму і трасах, що ведуть до нього. Ціллю цього називають ​логістичну ізоляцію півострова, насамперед розташованого там російського угруповання військ.

За даними української розвідки, на тлі українських атак у Росії відбувається переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту.

Аналітики американський Інститут вивчення війни (ISW)у своєму нещодавньому звіті також зауважують, що ударні операції України змусили Росію ухвалювати «складні рішення» щодо розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони. У ISW зазначають, що українські удари, що вивели з ладу російські радіолокаційні станції ППО протягом останніх місяців, ймовірно, також сприяють нездатності Росії адекватно відбивати удари навіть у районах із посиленим протиповітряним захистом.

Аналітики зазначають, що проблеми в роботі російської системи ППО, зокрема навколо Москви, виявила масована атака ЗСУ 18 червня, під час якої було уражено нафтопереробний завод у Капотні.



