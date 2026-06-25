На фото з супутника видно кілометрові затори перед Керченським мостом

На знімках Planet Labs за 24 червня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), зафіксовано скупчення автомобілів у бік Керченського (Кримського) мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією.

Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше ніж десяти кілометрів. Це – приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд із території окупованого Криму.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, рух цією стратегічно важливою для окупаційної адміністрації й армії РФ переправою регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або загрозу атак українських морських дронів.

Крім того, на тлі паливної кризи і відключень електроенергії жителі окупованого Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри залишити півострів, принаймні тимчасово.

Також окупаційна влада запровадила в Криму жорсткі оглядові заходи на контрольно-пропускних пунктах. Такі дії регулярно паралізують як цивільну, так і військову логістику між окупованим півостровом і територією РФ.

Про те, що на виїзді з Криму перед Керченським мостом вже кілька днів зберігаються черги з більш ніж 900 авто, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, аналізуючи повідомлення підконтрольного російській владі телеграм-каналу про ситуацію на мосту.

Керченський міст – стратегічно важливий для Росії як для постачання окупованого Криму, так і для доправлення туди живої сили, техніки і зброї для продовження війни проти України.

У червні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в окупованому Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджено графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади s табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».