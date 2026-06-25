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На фото з супутника видно кілометрові затори перед Керченським мостом

Затори перед Керченським мостом, 24 червня 2026 року
Затори перед Керченським мостом, 24 червня 2026 року

На знімках Planet Labs за 24 червня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), зафіксовано скупчення автомобілів у бік Керченського (Кримського) мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією.

Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше ніж десяти кілометрів. Це – приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд із території окупованого Криму.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, рух цією стратегічно важливою для окупаційної адміністрації й армії РФ переправою регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або загрозу атак українських морських дронів.

Крім того, на тлі паливної кризи і відключень електроенергії жителі окупованого Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри залишити півострів, принаймні тимчасово.

Також окупаційна влада запровадила в Криму жорсткі оглядові заходи на контрольно-пропускних пунктах. Такі дії регулярно паралізують як цивільну, так і військову логістику між окупованим півостровом і територією РФ.

Про те, що на виїзді з Криму перед Керченським мостом вже кілька днів зберігаються черги з більш ніж 900 авто, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, аналізуючи повідомлення підконтрольного російській владі телеграм-каналу про ситуацію на мосту.

Керченський міст – стратегічно важливий для Росії як для постачання окупованого Криму, так і для доправлення туди живої сили, техніки і зброї для продовження війни проти України.

У червні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в окупованому Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджено графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади s табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».

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