У Криму на тлі ударів скасували частину поїздів до РФ, повідомляють про перебої зі світлом і водою

В окупованому Росією Криму на тлі нових масованих атак дронів повідомляють про перебої в енергопостачанні, у різних частинах півострова зберігаються віялові й аварійні відключення світла, також у деяких населених пунктах попередили про проблеми з подачею води, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Підконтрольне РФ підприємство «Вода Криму» вранці повідомило про часткову відсутність води у Сімферополі й Білогрському, Бахчисарайському районах, Джанкої і Керчі.

Призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов, зі свого боку, повідомив про скорочення кількості поїздів «Таврія», які курсують із Росії до окупованого Криму і назад. Як заявив Аксьонов, щодня до Криму і з Криму вирушатимуть сім поїздів, причому йти вони будуть лише до станції Керч-Південна.

Раніше українські військові повідомили про знищення мосту на перегоні Керч-Джанкой, що може бути однією з причин того, що потяги більше не доходять Сімферополя і Севастополя.

«Інші поїзди, які курсують цього сезону, будуть скасовуватися поступово, протягом двох тижнів», – додав Аксьонов.

Крім того, в окупованому Криму, як і раніше, немає пального у вільному продажу. На виїзді з Криму біля Керченського мосту на ранок 25 червня у черзі перебуває понад 800 автомобілів.

Водночас у кримських телеграм-каналах повідомляли про прольоти дронів і вибухи на території Криму вночі проти 25 червня. Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів писав про вибухи у Сімферополі й Сімферопольському районі, Севастополі, Євпаторії, Ялті і в районі російського військового аеродрому «Кача».

Крім цього, як повідомляє «Кримський вітер», під атаку, ймовірно, потрапила Таврійська ТЕС біля села Денисівка Сімферопольського району. Супутниковий сервіс NASA Firms зафіксував пожежу на південь від цього об’єкта. Також, ймовірно, під атаку могла знову потрапити Балаклавська ТЕС, проте підтверджень цієї інформації поки що немає.

Вранці 25 червня підконтрольний РФ очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті обмежили електропостачання. За його словами, це необхідно «через перевантаження мережі», атаки на місто він не коментував.

Нинішню атаку українські військові поки не коментували.

Українські військові активізували удари по окупованому Криму і трасах, що ведуть до нього, останніми тижнями. Ціллю цього називають ​логістичну ізоляцію півострова, насамперед розташованого там російського угруповання військ.