«Там почалося справжнє пекло». Росія масово вивозить дітей з окупованого Криму на тлі ударів ЗСУ

Російська влада масово вивозить дітей із окупованого Криму. У регіоні зупинили роботу всіх дитячих змін та закладів їхнього організованого відпочинку на тлі посилених атак Сил оборони України по російській логістиці. Багатьох це рішення застало зненацька по дорозі до Криму. Тих, хто вже доїхав до Криму, чиновники екстрено намагаються відправити по домівках, уникаючи слова «евакуація». Що відбувається, розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ще на початку червня підконтрольна Москві кримська влада анонсувала оздоровлення в регіоні сотень тисяч дітей – як місцевих, так і з РФ та окупованих нею регіонів України. Чиновники з початку року витрачали мільйони рублів на закупівлю відомчих дитячих путівок до Криму, ігноруючи те, що регіон є прифронтовим, де регулярно фіксують атаки по військових об'єктах РФ.

Але в перший же місяць літа ситуація різко змінилася. Через посилення атак Сил оборони України по російській логістиці дитячий організований відпочинок у Криму екстрено згорнули. Діти, яких устигли відправити до Криму, опинилися заручниками цієї непростої ситуації.

«Масштаб пи***ця виявився серйознішим, ніж ми думали»

Прийом і розміщення дітей у кримських закладах у червні тривали, попри систематичні удари Сил оборони України по логістиці РФ на її «сухопутному коридорі» до Криму та на території самого півострова. Не впливав на цей процес не лише дефіцит палива, а й досвід російських туристів, які застрягли через це в Криму на початку червня.

Увесь цей час російські відомчі путівки продовжували реалізовувати – у кримських санаторіях та таборах розміщували дітей.

22 червня російський голова окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про «призупинення» організованого дитячого відпочинку в регіоні до 1 вересня. Своїм указом він перервав бронювання місць, прийом і розміщення дітей у кримських організаціях відпочинку та оздоровлення, а також розміщення дітей для участі в заходах.

На всьому шляху прямування супроводжувачів координують представники спецслужб

Це рішення він пояснив необхідністю «забезпечення громадської безпеки».

Серед перших масово вивозити дітей почали з дитячого центру «Артек».

«Організовано планове вивезення дітей з «Артека» до місць постійного проживання. На всьому шляху прямування супроводжувачів координують представники спецслужб. Уживаються всі необхідні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та комфорту дітей у період їхнього повернення», – заявили в Мінпросвіти РФ.

Деяких дітей, які вирушали до «Артека», указ Сергія Аксьонова застав у дорозі. Тому вони туди не доїхали. Батькам довелося екстрено забирати їх додому.

Табори в Криму офіційно закривають повністю. Зміни – під ніж, путівки анульовано

«Масштаб пи***ця виявився набагато серйознішим, ніж ми думали. Табори в Криму офіційно закривають повністю. Зміни – під ніж, путівки анульовано. Наш потяг розвернули в Краснодарі, і там почалося справжнє пекло. Уявіть: натовп дітей висаджують на перон, усі батьки разом кидаються скуповувати квитки назад – каси лягають у нуль! Усе викуплено. Мої пацани кукували на вокзалі з 00:00 ночі до першої години дня. Понад пів доби на ногах, без сну, на рюкзаках, поки ми дивом не вирвали їм квитки на зворотний потяг», – розповідає в соцмережах батько двох дітей із Тульської області РФ.

Частина дітей на момент появи указу Аксьонова вже була на під'їзді до «Артека» – автобуси з ними «розвертали біля воріт» дитячого центру, пишуть російські пабліки. Деяким батькам довелося зсаджувати своїх дітей із потягів на Тамані після двох діб у дорозі.

«Планово повертаємо дітей додому»

У деяких російських регіонах, бачачи ситуацію в Криму, відмовляються від нього. Зокрема, влада Ямало-Ненецького автономного округу РФ скасувала оздоровчі тури до дитячого табору «Мандарин» у селищі Піщане (Алма-Тамак) Бахчисарайського району. Раніше чиновники закупили дитячих путівок до цього закладу на 130 мільйонів рублів.

За словами директора департаменту молодіжної політики регіону Наїля Хайрулліна, причиною такого рішення стало «загострення ситуації» в Криму.

Зараз планово повертаємо додому дітей із першої зміни

«Ми скасовуємо відправлення дітей на другу, третю, четверту та п'яту зміни. Зараз планово повертаємо додому дітей із першої зміни. Їхній маршрут уже скориговано, ми забезпечили постійний контроль: у Салехарді для координації організовано цілодобовий штаб. Усі діти перебувають під наглядом осіб, які їх супроводжують», – заявив Наїль Хайруллін російським ЗМІ.

Він запропонував батькам замість Криму відправляти дітей до літніх таборів Краснодарського краю РФ або місцевих закладів, пообіцявши «посилити літні програми».

«Пауза на літо»

Попри масове централізоване вивезення дітей із дитячих закладів Криму, місцева російська влада уникає слова «евакуація». Вони стверджують, що відпочивати на півострові з дітьми, як і раніше, можна.

В'їзд до Криму абсолютно вільний, виїзд теж, жодних заборон, обмежень

«Рішення стосується тільки організованих дитячих груп у таборах, санаторіях, тургрупах. Принциповий момент – для сімей із дітьми, які їдуть на півострів самостійно (потягом, машиною, автобусом), не змінюється взагалі нічого. Ваші діти – це не організована група. В'їзд до Криму абсолютно вільний, виїзд теж, жодних заборон, обмежень або тим паче евакуацій немає. Крим просто бере тимчасову паузу на літо саме по лінії таборів. Сімейний відпочинок із дітьми – без змін», – стверджує радниця Сергія Аксьонова Ольга Курлаєва.

Російська влада Криму запевняє: невикористані путівки до дитячих таборів можна буде повернути відомствам, які їх видавали, і навіть повернути за них гроші.

Російські туроператори попереджають, що цей процес може виявитися нешвидким.

«Крим нестабільний»

Скасування дитячого організованого відпочинку в Криму свідчить про нестабільність ситуації в регіоні, яку місцеві чиновники намагаються замовчувати, вважають у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Заборона на прийом дитячих груп фактично є визнанням того, що ситуація на півострові залишається нестабільною

«Фактично окупаційна влада вкотре визнає, що не може гарантувати безпеку навіть у період літнього відпочинку на тимчасово окупованому півострові. Всупереч багаторічним заявам російської пропаганди про «стабільність» та «безпеку» в окупованому Криму, запроваджені обмеження свідчать про протилежне. Заборона на прийом дитячих груп фактично є визнанням того, що ситуація на півострові залишається нестабільною навіть для організованого літнього відпочинку», – заявляють в організації.

Цьогорічний курортний сезон у Криму проблематичний не лише для дітей. Він супроводжується проблемами та викликами для всіх, хто вирішив провести там свою відпустку. В умовах активізації атак Сил оборони України по російській логістиці багато хто скасовує свої плани на Крим. Відмовляють туристів від нього навіть Z-блогери.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підконтрольна Москві влада Криму переконувала, що жителям півострова «нічого не загрожує». Але згодом визнала, що не може гарантувати їм повну безпеку.