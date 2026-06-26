В окупованому Криму запровадили режим надзвичайної ситуації

Очільник окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов та керівник окупованого Севастополя Михайло Развожаєв опублікували заяву про підписання указів про запровадження режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Російська влада заявляє, що рішення прийняте насамперед для упорядкування питань економічного характеру.

За їхніми словами, правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення.

Згідно з документом, який підписав Аксьоновим, режим НС діятиме з 26 червня 2026 року до особливого розпорядження.

Режим НС у Криму запровадили на тлі українських атак. Останніми днями у Криму та Севастополі фіксувалися перебої з електропостачанням, а з кінця травня триває енергетична криза. Обмежено продаж палива, влада призупинила прийом дітей до літніх таборів до кінця сезону, але формально туристичний сезон не закритий.

На в’їздах на Керченський (Кримський) міст утворилися багатокілометрові затори.



