ЄС перерахував Україні перші понад 3 мільярди євро з 90-мільярдного кредиту

Європейський Союз 25 червня перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan. Про це під час Конференції з відновлення України у Гданську повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цією позикою – 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити це сьогодні. А вже найближчими днями почнемо виплачувати перші кошти із 6 мільярдів євро для виробництва дронів. Ось що означає солідарність у дії», – сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що підтримка України з боку ЄС «залишається надовго» та закликала міжнародних партнерів не скорочувати допомогу.

«Сильна й незалежна Україна відповідає інтересам усіх нас», – зазначила вона.

Фон дер Ляєн також нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та його держави-члени вже надали Україні 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки.

Окрім того, президента Єврокомісії наполягала, що зараз «час інвестувати в Україну».

«Інвестуючи в Україну, ви інвестуєте в Європу. Не лише в економіку обсягом близько 200 мільярдів євро, а в майбутнього члена Єдиного ринку вартістю 20 трильйонів євро. Ринку, який у сто разів більший і ґрунтується на верховенстві права, правовій визначеності та захисті права власності», – заявила фон дер Ляєн.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 24–26 червня у польському Гданську. У ній беруть участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Основна мета заходу – мобілізувати міжнародні інвестиції та підтримку для відбудови України.