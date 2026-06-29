Зеленський: влада РФ знову змінила крайній термін для захоплення Донбасу

Російська влада від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже 15 разів встановлювала для армії РФ крайні терміни для захоплення всього Донбасу, і тепер встановлений новий такий термін: 31 грудня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 червня.

«Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення в них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня, і потім вже – коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. 24-ий рік – знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня», – сказав Зеленський.

За його словами, вже в цьому році у Кремлі знову переносили дату захоплення Донецької області.

«Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін – до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знову доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію та сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі», – додав український президент.

За його словами, Україна виступила зі своїми пропозиціями для завершення війни, «і Росія щоразу відмовляється».

«Напередодні прозвучало знову чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі», – додав Зеленський.

Він зауважив, що цього і наступними тижнями українська сторона працюватиме з партнерами «заради наближення миру».

«Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від «Групи семи» щодо наших запитів, а також від учасників Коаліції охочих. Червень – липень мають бути результативними для України, передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку», – вказав голова держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна буде відповідати Росії на її удари: «І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави й можливість Росії затягувати війну».

Москва називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні. Високопоставлені російські діячі неодноразово висловлювалися, що це ключове рішення, на яке в Москві чекають від Києва.

При цьому, не говорячи про це прямим текстом, російські представники натякали на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні. При цьому офіційно про якісь домовленості за підсумками зустрічі Трампа і Путіна на Алясці не повідомляли. Сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була.

Держсекретар США Марко Рубіо 25 червня заявив, що між США та Росією на Алясці «не було жодних домовленостей». Він визнав, що на Алясці було зроблено пропозицію, але наголосив – «жодної угоди не було».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ці слова Рубіо «не дуже доладні».

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Дипломатичні зусилля США щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут через поєднання війни в Ірані й розчарувань через відсутність прогресу після кількох раундів переговорів.

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