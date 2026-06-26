Слова «не дуже доладні». Лавров відреагував на заяву Рубіо щодо домовленостей на Алясці

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що слова держсекретаря США Марко Рубіо про відсутність домовленостей щодо врегулювання війни в Україні на Алясці «не дуже доладні».



«Коли Рубіо каже, що на Алясці були тільки пропозиції, а угоди не було, у мене це викликає питання з точки зору того, що ми маємо на увазі під угодою. Якщо одна сторона, в даному випадку США, поклала на стіл свої пропозиції про врегулювання, про те, як підступитися до цієї кризи, а друга сторона висловила згоду з цими пропозиціями, то говорити про те, що згоди не було, виходить не дуже доладно», – сказав Лавров, якого цитує пресслужба МЗС Росії.

За словами Лаврова, за кілька днів до зустрічі на Алясці в Москві був спецпредставник Президента США Стів Віткофф, який привіз «ті ж пропозиції» від Трампа.



«Вже в Анкориджі, коли два президенти «сіли за переговори», Путін, дивлячись на Віткоффа, який теж там був, став перераховувати американські пропозиції пункт за пунктом. Після кожного пункту він у присутності Трампа та Рубіо запитував Віткоффа, чи правильно він помітив ті ідеї, які той привозив до Москви напередодні Анкориджа», – стверджує російський міністр.



Американська сторона наразі цю заяву Лаврова не коментувала.

Держсекретар США Марко Рубіо 25 червня заявив, що між США та Росією на Алясці «не було жодних домовленостей». Він визнав, що на Алясці було зроблено пропозицію, але наголосив – «жодної угоди не було».

Російські офіційні особи заявляли про так званий дух Анкориджа, або «розуміння», досягнуті там, протягом багатьох місяців після зустрічі президентів Росії та США, яка відбулася 15 серпня 2025 року. Конкретний зміст цих «домовленостей» не розкривалося.

Як правило, коментатори припускали, що могло йтися про те, що США підтримали заморожування конфлікту та погодилися з російською вимогою про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Проте сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.